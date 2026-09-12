5 hely a lakásban, amit szinte mindenki elfelejt kitakarítani – Emiatt tűnhet koszosnak az otthonod

Egy TikTok-felhasználó szerint minden lakásban van öt olyan terület, amelyet azonnal kiszúrnak a vendégek, ha nem. Jó hír, hogy egyik sem igényel hosszú órákig tartó nagytakarítást: néhány perc odafigyeléssel sokat javíthatunk az összképen.

Mi az, amit tuti, hogy te sem takarítasz a lakásodban? Mindjárt kiderül!

Forrás: 123rf

Mi az, amit tuti, hogy te sem takarítasz a lakásodban? A konyhai csap környéke

A kuka széle és alján maradt ételmaradékok

A hűtőajtón maradt ujjlenyomatok

A fürdőszobai csapokon lévő vízkő- és vízfoltok

Az ablakpárkányokon megülő szennyeződés

5 hely a lakásban, amit szinte senki nem takarít

1. A konyhai csap környéke

A konyhai mosogató körül könnyen kialakulhatnak elszíneződések, különösen a csap mögött és ott, ahol a csap találkozik a munkapulttal. A víz, a mosogatószer és az ételmaradékok együtt idővel sárgás, szürkés vagy matt lerakódást hagyhatnak maguk után.

Pedig sokszor elég egy alapos áttörlés. A felület típusától függően mosogatószerrel vagy megfelelő vízkőoldóval is tisztítható.

2. Ételdarabok a kuka körül

A konyhai kuka értelemszerűen nem lesz mindig makulátlan, de éppen ezért hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy magát a kukát is időnként ki kell takarítani.

Az edény peremén vagy az alján maradt ételdarabok különösen feltűnőek lehetnek, ráadásul kellemetlen szagokat is okozhatnak. Egy gyors áttörlés minden szemeteszsákcsere után sokat segíthet, időnként pedig érdemes alaposabban is elmosni a kukát.

3. Ujjlenyomatok a hűtőn

A rozsdamentes acélból készült és fényes felületű hűtőkön szinte minden ujjlenyomat meglátszik. Elég néhány nyitás-zárás, és máris foltosnak tűnhet az ajtó.

Ezt szerencsére gyorsan lehet orvosolni: egy megfelelő tisztítókendővel vagy a gyártó által ajánlott tisztítószerrel érdemes rendszeresen áttörölni az ajtót és a fogantyú környékét.

4. Vízfoltok a fürdőszobában

A fürdőszoba egyik legárulkodóbb részlete a csaptelep. Hiába tiszta maga a mosdó, ha a fényes felületen vízfoltok vagy vízkő látható, az egész helyiség kevésbé rendezettnek tűnhet.

A fehér ecet több háztartási feladatnál is használható vízkő ellen, de nem minden felülethez megfelelő. Természetes kőből készült vagy érzékeny anyagoknál ezért mindig érdemes előbb ellenőrizni, hogy az adott tisztítási módszer biztonságos-e.