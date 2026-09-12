Itt is van az új konfliktus − Harry és Károly király között nagyobb a szakadék, mint valaha

Harry mindössze két hete tartózkodik ismét az Egyesült Királyságban, ám az ottlétük egyelőre nem úgy alakul, ahogy azt korábban elképzelték. A királyi család újságírója, Jasmine Carey szerint a herceg és édesapja már kezdtek közelebb kerülni egymáshoz, különösen a Harry gyermekeivel való júliusi találkozás óta, a helyzet azonban gyorsan megváltozott.

Károly király leszögezte, Harry és Meghan nem lesznek újra dolgozó királyi családtagok.

Forrás: AFP / Life.hu

Harrynek apja levele derült égből villámcsapás volt

A feszültség Károly király levele után erősödött apa is fia között, amelyben az uralkodó ismét megerősítette a korábbiakat, hogy Harry és Meghan nem lesznek dolgozó királyi családtagok, hanem magánszemélyként élnek az országban. Harry csapata a levélre gyorsan reagált, és azt mondta, hogy az derült égből villámcsapásként érte őket. Harry és Meghan persze egyáltalán nem örülnek annak, hogy magánszemélyként határozzák meg őket, és inkább a közszereplői státuszt szeretnék megtartani.

Az Invictus Games is újabb konfliktust hozott

A helyzetet tovább bonyolította a 2027-es Invictus Games körüli vita. Uganda a hírek szerint visszalépett a Harry által rendezett jövő évi eseménytől. A döntést azzal hozták összefüggésbe, hogy az ország nem akart szembekerülni Károly királlyal a legutóbbi királyi családi konfliktus után. Harry ráadásul a királyt tette felelőssé a kialakult helyzetért, úgy véli, mindez apja elutasító levele miatt történt. Jasmine Carey szerint így éppen az ellenkezője történt annak, amit Harry hazatérésétől vártak: a visszatérés nem közelebb hozta, hanem még távolabb sodorhatta egymástól apát és fiát − írja az Express. Az már csak hab a tortán, hogy Vilmos és Katalin egyenesen tudomást sem vesznek Harryékről.

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