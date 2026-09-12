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2026. szept. 12., szombat Mária

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Itt is van az új konfliktus − Harry és Károly király között nagyobb a szakadék, mint valaha

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A sussexi herceg az Egyesült Királyságba való visszatérésétől sokan azt várták, hogy közelebb hozza egymáshoz az édesapjához. A jelek azonban most inkább arra utalnak, hogy a kibékülés helyett újabb konfliktus alakult ki Károly király és Harry között.

Harry mindössze két hete tartózkodik ismét az Egyesült Királyságban, ám az ottlétük egyelőre nem úgy alakul, ahogy azt korábban elképzelték. A királyi család újságírója, Jasmine Carey szerint a herceg és édesapja már kezdtek közelebb kerülni egymáshoz, különösen a Harry gyermekeivel való júliusi találkozás óta, a helyzet azonban gyorsan megváltozott. 

Károly király leszögezte, Harry és Meghan nem lesznek újra dolgozó királyi családtagok.
Károly király leszögezte, Harry és Meghan nem lesznek újra dolgozó királyi családtagok.
Forrás: AFP / Life.hu

Harrynek apja levele derült égből villámcsapás volt

A feszültség Károly király levele után erősödött apa is fia között, amelyben az uralkodó ismét megerősítette a korábbiakat, hogy Harry és Meghan nem lesznek dolgozó királyi családtagok, hanem magánszemélyként élnek az országban. Harry csapata a levélre gyorsan reagált, és azt mondta, hogy az derült égből villámcsapásként érte őket. Harry és Meghan persze egyáltalán nem örülnek annak, hogy magánszemélyként határozzák meg őket, és inkább a közszereplői státuszt szeretnék megtartani.

Az Invictus Games is újabb konfliktust hozott

A helyzetet tovább bonyolította a 2027-es Invictus Games körüli vita. Uganda a hírek szerint visszalépett a Harry által rendezett jövő évi eseménytől. A döntést azzal hozták összefüggésbe, hogy az ország nem akart szembekerülni Károly királlyal a legutóbbi királyi családi konfliktus után. Harry ráadásul a királyt tette felelőssé a kialakult helyzetért, úgy véli, mindez apja elutasító levele miatt történt.  Jasmine Carey szerint így éppen az ellenkezője történt annak, amit Harry hazatérésétől vártak: a visszatérés nem közelebb hozta, hanem még távolabb sodorhatta egymástól apát és fiát − írja az Express.  Az már csak hab a tortán, hogy Vilmos és Katalin egyenesen tudomást sem vesznek Harryékről.  

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