Szívmelengető mondatok − Lady Gaga évek óta készült erre a pillanatra: „A legjobban arra vágyom, hogy anya legyek”

Ahogy megírtuk, megszületett Lady Gaga első babája. A gyerek édesapja Michael Polansky, az énekesnő vőlegénye. A világsztár áprilisban, a turnéja után visszavonult a nyilvánosságról, most pedig lesifotók készültek róla, ahogy párjával és a babáját szorosan magához ölelve sétál. Gaga évek óta vágyott az anyaságra, több nyilatkozatában is erről beszélt.
Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky szülők lettek
A pár első közös gyermekének születését a Page Six pénteken erősítette meg, miután Lady Gagát és párját egy nappal korábban újszülöttjükkel együtt fényképezték le Észak-Kaliforniában.
Gaga és Polansky 2024 márciusa jegyesek, az elmúlt hónapokban azonban távol maradtak a nyilvánosságtól, ezért néhány barátjuk azt gondolta, hogy titokban összeházasodtak. Esküvőről egyelőre nem tudni, a gyermek érkezése azonban nem teljesen váratlan azok számára, akik az elmúlt években figyelemmel kísérték Gaga nyilatkozatait, amit a Page Six most össze is szedett.
Az énekesnő többször, több különböző interjúban is beszélt arról, hogy szeretne anya lenni, és arról is, milyen családot képzel el Polanskyval.
„Amit igazán szeretnék, az az anyaság. Remélem, ez lesz a következő főszerepem”
Gaga 2025 novemberében a Rolling Stone magazinnak egészen egyértelműen fogalmazott: „A legjobban arra vágyom, hogy anya legyek” − mondta. Ugyanebben az időszakban arról is beszélt, hogy szerinte Polansky csodálatos apa lesz”, és mindketten nagyon izgatottak a családalapítás miatt.
Egy hónappal korábban, 2025 októberében a The Late Show With Stephen Colbert című műsorban az anyaságot saját életének következő főszerepeként említette. „Sok mindent szeretnék csinálni. De amit igazán szeretnék, az az anyaság. Remélem, ez lesz a következő főszerepem” – nyilatkozta akkoriban.
A Grammy-díjas előadó már 2025 márciusában, a Good Morning America műsorában is arról beszélt, hogy a gyereket szeretne. Elmondása szerint Polanskyt már az első randevújukon megkérdezte, hogy szeretne-e házasságot és gyerekeket. Gaga azt mondta, a férfi igennel válaszolt. Az énekesnő ugyanebben az interjúban családentrikus nőnek nevezte magát, aki házasságot és gyerekeket akar mindenekelőtt.
„A legfontosabb, hogy ne kényszerítsem a gyerekeimet olyan életre, amit nem ők választanak”
2025 márciusában a New York Timesnak is arról beszélt, hogy izgatottan várja, hogy anya lehessen, ugyanakkor azt is elismerte, hogy korábban nagyon aggódott, hogy jó szülő lesz-e. Azt mondta, a leendő gyermekei nevelésével kapcsolatban különösen fontosnak tartja, hogy azok szabadon alakíthassák saját életüket. „Számomra a legfontosabb, hogy ne kényszerítsem a gyerekeimet olyan életre, amit nem ők választanak” – nyilatkozta a lapnak. „Abban hiszek, hogy minél több teret adunk nekik, hogy felfedezzék önmagukat” – tette hozzá és arról is beszélt, hogy szenvedélyesen szereti a munkáját, így néha saját magával is harcban áll, ha arra gondol, az anyaság miatt kicsit a háttérbe szorul a karrierje.
A gyerekvállalást korábban is csodának tartotta
„A család olyan, mint a fa gyökerei. Hosszúra nőnek, néha megsérülne, néha tele vannak vízzel, néha pedig szomjasak. A család tesz azzá, aki vagy, és ez határozza meg a változás iránti igényedet is” − fogalmazott és azt is hozzátette, soha nem befolyásolja majd a születendő gyerekeit, hogy mit gondoljanak a művészetéről vagy róla.
Gaga 2020-ban már az InStyle-nak arról beszélt, mennyire lenyűgözi a szülés folyamata, és az, hogy egy nő képes kihordani és felnevelni egy gyermeket. „Hihetetlen, mire vagyunk képesek? Fejlődik a testünkben egy ember, kibújik és felnevelhetjük” – mondta akkor és azt is hozzátette, a munkakörnyezetet amiben dolgozik is anyaméhnek nevezi, ahol mindenki biztonságban van és fejlődhet.
Az édesanyja a példaképe
Lady Gaga és édesanyja, Cynthia Germanotta kapcsolata nagyon szoros, és az énekesnő több alkalommal is úgy beszélt róla, mint fontos példaképről. Gaga 2019-ben az Allure magazinnak felidézte, hogy gyerekként figyelte, ahogy édesanyja reggelente sminkeli magát, mielőtt munkába indul. Ez az emlék számára annyira meghatározó maradt, hogy később arról beszélt: reméli, egyszer saját gyermeke is hasonló élményként éli majd meg, amikor ő készülődik. „Nagyon remélem, hogy amikor majd egyszer kislányom vagy kisfiam születik, és látják, hogy anya sminkeli magát, ugyanazt az élményt élik át, mint én” – mondta.
Édesanyjával nagyon hasonlítanak egymásra.
Cynthia nemcsak Gaga magánéletében játszik fontos szerepet: 2012-ben közösen alapították a Born This Way Foundationt, amely a fiatalok mentális egészségének támogatásával foglalkozik. Gaga 2024-ben arról is beszélt, hogy édesanyja volt az, aki Michael Polanskyval való kapcsolatát is támogatta: miután találkozott a férfival, azt mondta lányának, „Azt hiszem, most találkoztam a férjeddel.”
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