Szívmelengető mondatok − Lady Gaga évek óta készült erre a pillanatra: „A legjobban arra vágyom, hogy anya legyek”

Ahogy megírtuk, megszületett Lady Gaga első babája. A gyerek édesapja Michael Polansky, az énekesnő vőlegénye. A világsztár áprilisban, a turnéja után visszavonult a nyilvánosságról, most pedig lesifotók készültek róla, ahogy párjával és a babáját szorosan magához ölelve sétál. Gaga évek óta vágyott az anyaságra, több nyilatkozatában is erről beszélt.

Lady Gaga évek óta vágyott arra, hogy anya legyen.

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Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky szülők lettek

A pár első közös gyermekének születését a Page Six pénteken erősítette meg, miután Lady Gagát és párját egy nappal korábban újszülöttjükkel együtt fényképezték le Észak-Kaliforniában.

Gaga és Polansky 2024 márciusa jegyesek, az elmúlt hónapokban azonban távol maradtak a nyilvánosságtól, ezért néhány barátjuk azt gondolta, hogy titokban összeházasodtak. Esküvőről egyelőre nem tudni, a gyermek érkezése azonban nem teljesen váratlan azok számára, akik az elmúlt években figyelemmel kísérték Gaga nyilatkozatait, amit a Page Six most össze is szedett.

Az énekesnő többször, több különböző interjúban is beszélt arról, hogy szeretne anya lenni, és arról is, milyen családot képzel el Polanskyval.

„Amit igazán szeretnék, az az anyaság. Remélem, ez lesz a következő főszerepem”

Gaga 2025 novemberében a Rolling Stone magazinnak egészen egyértelműen fogalmazott: „A legjobban arra vágyom, hogy anya legyek” − mondta. Ugyanebben az időszakban arról is beszélt, hogy szerinte Polansky csodálatos apa lesz”, és mindketten nagyon izgatottak a családalapítás miatt.

Egy hónappal korábban, 2025 októberében a The Late Show With Stephen Colbert című műsorban az anyaságot saját életének következő főszerepeként említette. „Sok mindent szeretnék csinálni. De amit igazán szeretnék, az az anyaság. Remélem, ez lesz a következő főszerepem” – nyilatkozta akkoriban.

A Grammy-díjas előadó már 2025 márciusában, a Good Morning America műsorában is arról beszélt, hogy a gyereket szeretne. Elmondása szerint Polanskyt már az első randevújukon megkérdezte, hogy szeretne-e házasságot és gyerekeket. Gaga azt mondta, a férfi igennel válaszolt. Az énekesnő ugyanebben az interjúban családentrikus nőnek nevezte magát, aki házasságot és gyerekeket akar mindenekelőtt.