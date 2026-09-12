Ősszel még szebb, mint nyáron: 5 lenyűgöző úti cél, ha utaznál, de még nem tudod, hova

A nyári vakáció klasszikus program: tengerpart, napsütés, tömeg és természetesen rengeteg hasonló fotó a közösségi médiában. Ősszel viszont egészen más arcukat mutatják bizonyos úti célok. A turisták száma csökkenhet, a hőmérséklet kellemesebbé válik, a természet pedig olyan látványt produkál, amit nyáron hiába keresnénk.
- Japánban ősszel a vörös, narancssárga és aranyszínű lombok adják a különleges látványt.
- Az Egyesült Államok északkeleti részén néhány hét alatt színpompás erdővé változik a táj.
- Dél-Tirolban a sárguló vörösfenyők és a havasodó hegycsúcsok találkozása teszi különlegessé az őszt.
- Elzászban a szőlőszüret és az őszi lombszínek egyszerre teszik hangulatossá az utazást.
- Finn Lappföldön szeptemberben már az őszi színek, sötét éjszakák és akár a sarki fény is várhat.
5 úti cél őszre: nemcsak nyáron érdemes kimozdulni
Ami szép, az mindig szép, de vannak országok, amelyeket nem feltétlenül nyáron érdemes megnézni, mert nem akkor mutatják meg magukat igazán. A következő úti célok épp ilyenek: a legszebb arcukat ősszel mutatják.
Japán ősszel is lenyűgöző
Ha Japánról van szó, sokaknak elsőként a tavaszi cseresznyevirágzás jut eszébe. Pedig az ország ősszel sem marad el látványban. A kōyō, vagyis az őszi lombszíneződés több hónapon keresztül halad végig az országon északról dél felé. Az erdők, kertek és templomok ilyenkor vörös, narancssárga és aranyszínű árnyalatokba öltöznek. Az ajánlott időszak régiótól függően szeptember végétől december elejéig tart. Egy hangulatos útvonal lehet például Tokió–Kanazava–Kiotó.
Az USA északkeleti része egy hatalmas színkavalkád
Vermont, New Hampshire és Massachusetts ősszel szinte mesebeli tájjá változik. A helyiek külön nevet is adtak annak, amikor az emberek kifejezetten az őszi lombszínek miatt indulnak útnak: ez a „leaf peeping”.
A White Mountain National Forest vagy a Mount Mansfield környéke ilyenkor különösen látványos, és számos túraútvonal vezet keresztül a színes erdőkön. A legjobb időszak általában szeptember vége és október közepe között van, de a csúcsidőpont évente változhat.
Dél-Tirolban már a tél előszobája is megjelenik
A Dolomitok és Dél-Tirol ősszel egészen különleges átmeneti hangulatot kínál. A vörösfenyők aranyszínűvé válnak, miközben a háttérben már az első havas hegycsúcsok is feltűnhetnek.
Bozen és Meran környékén ilyenkor különösen kellemes túrázni a szőlőültetvények és a hegyek között. Az ideális időszak októbertől november elejéig tart, egy lehetséges útvonal pedig München–Bozen–Meran.
Elzászban a szüret is az őszi élmény része
Franciaország Elzász régiója szeptemberben és októberben különösen hangulatos. Nemcsak a színesedő szőlőültetvények miatt: ekkor zajlik a szüret is, így a környék tele van szezonális programokkal és rendezvényekkel.
A híres elzászi borút mentén olyan bájos településeket is fel lehet keresni, mint Colmar, Riquewihr vagy Eguisheim. A szőlősorok sárga, narancssárga és vörös árnyalatai pedig egészen más hangulatot kölcsönöznek a tájnak.
Lappföldön szeptemberben kezdődik a varázslat
Finnország északi részén az ősz rövid, de annál látványosabb. A Ruska-szezon idején, szeptemberben a lappföldi erdők és fennsíkok sárga, narancssárga és vörös színekben pompáznak.
Ráadásul a nyári világos éjszakák után ismét sötétebbé válik az égbolt, így már az első sarki fények megjelenésére is van esély. Egy izgalmas útvonal lehet Helsinki és Rovaniemi összekötése.
Az ősz tehát egyáltalán nem azt jelenti, hogy véget ér az utazási szezon. Sőt: ha valaki inkább a színes természetet, a kellemesebb időt és a nyugodtabb hangulatot keresi, ezek a helyek talán éppen ebben az évszakban mutatják meg a legszebb arcukat.
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