Ősszel még szebb, mint nyáron: 5 lenyűgöző úti cél, ha utaznál, de még nem tudod, hova

A nyári vakáció klasszikus program: tengerpart, napsütés, tömeg és természetesen rengeteg hasonló fotó a közösségi médiában. Ősszel viszont egészen más arcukat mutatják bizonyos úti célok. A turisták száma csökkenhet, a hőmérséklet kellemesebbé válik, a természet pedig olyan látványt produkál, amit nyáron hiába keresnénk.

Őszi úti cél lehet Japán is, ahol a vörös, narancssárga és aranyszínű lombok adják a különleges látványt.

Forrás: 123rf

Japánban ősszel a vörös, narancssárga és aranyszínű lombok adják a különleges látványt.

Az Egyesült Államok északkeleti részén néhány hét alatt színpompás erdővé változik a táj.

Dél-Tirolban a sárguló vörösfenyők és a havasodó hegycsúcsok találkozása teszi különlegessé az őszt.

Elzászban a szőlőszüret és az őszi lombszínek egyszerre teszik hangulatossá az utazást.

Finn Lappföldön szeptemberben már az őszi színek, sötét éjszakák és akár a sarki fény is várhat.

5 úti cél őszre: nemcsak nyáron érdemes kimozdulni

Ami szép, az mindig szép, de vannak országok, amelyeket nem feltétlenül nyáron érdemes megnézni, mert nem akkor mutatják meg magukat igazán. A következő úti célok épp ilyenek: a legszebb arcukat ősszel mutatják.

Kōyō: az őszi lombszíneződés több hónapon keresztül halad végig az Japánon északról dél felé.

Forrás: 123rf

Japán ősszel is lenyűgöző

Ha Japánról van szó, sokaknak elsőként a tavaszi cseresznyevirágzás jut eszébe. Pedig az ország ősszel sem marad el látványban. A kōyō, vagyis az őszi lombszíneződés több hónapon keresztül halad végig az országon északról dél felé. Az erdők, kertek és templomok ilyenkor vörös, narancssárga és aranyszínű árnyalatokba öltöznek. Az ajánlott időszak régiótól függően szeptember végétől december elejéig tart. Egy hangulatos útvonal lehet például Tokió–Kanazava–Kiotó.

New Hampshire ősszel olyan, mint egy mesebeli táj.

Forrás: 123rf

Az USA északkeleti része egy hatalmas színkavalkád

Vermont, New Hampshire és Massachusetts ősszel szinte mesebeli tájjá változik. A helyiek külön nevet is adtak annak, amikor az emberek kifejezetten az őszi lombszínek miatt indulnak útnak: ez a „leaf peeping”.

A White Mountain National Forest vagy a Mount Mansfield környéke ilyenkor különösen látványos, és számos túraútvonal vezet keresztül a színes erdőkön. A legjobb időszak általában szeptember vége és október közepe között van, de a csúcsidőpont évente változhat.