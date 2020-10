Hazánkban elsősorban a sonkatök és a szürke héjú nagydobosi sütőtök a leginkább ismert. Nem csak formájukban, de ízükben is különböznek kicsit, az élettani hatásaik azonban hasonlóak. Vitaminok közül leginkább A-, B1-, B2-, B6- és C-vitaminokat tartalmaz. 10 dkg sütőtök már fedezi a napi szükséges A-vitamin-bevitelt, ami a szemek és az immunrendszer egészségét is óvja. A B-vitaminok stabilizálják az idegrendszert és az emésztési folyamatokat. A C-vitamin pedig igazi antioxidáns. A sütőtök ásványi anyagokban is gazdag: kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor is található benne. Foszfortartalma is igen magas. A sütőtök gyógyító, egészségmegőrző hatása segít a gyulladásos megbetegedések, a tüdő betegségei, a megfázásos tünetek, illetve asztma esetén.

Az őszi időszakban a sütőtök-fogyasztás mellett szól az is, hogy hazai, szezonális zöldség, így nagy eséllyel nem a szállítás közben érett meg, több benne a vitamin és ásványi anyag. Arról, hogy miért érdemes a szezonális gyümölcsöt és zöldséget előnyben részesítened, ebben a cikkünkben olvashatsz.

Most nézzük, konkrétan mi mindenre is jó a sütőtök! Íme, 5 olyan terület, ahol biztosan hasznodra válik.

Javítja a látást

A sütőtök narancssárga színéből adódóan ugyanúgy, mint a sárgarépa magas karotinoid-tartalommal rendelkezik. A benne lévő lutein jót tesz a szemnek, javítja a látást, és segít megelőzni a szürkehályogot.

Segíti a diétádat

Bár a sütőtök szénhidráttartalma elég magas, mégsem teszi tönkre a diétádat, ugyanis 94 százaléka víz, így alacsony a kalóriatartalma. Rostgazdag, javítja az anyagcserét és az emésztést, enyhíti az éhségérzetet, ami a fogynivágyóknak kifejezetten jó hír.

Javítja az ellenállóképességet

A sütőtökben megtalálható a már említett béta-karotin, ami a szervezetedben A-vitaminná alakul át, ami a C-vitamin mellett segíti az immunrendszer optimális működését, ezáltal javítja az esélyeinket a fertőzések leküzdésében. Ez most, a koronavírus járvány alatt még egy plusz érv a sütőtök - és általában a vitamindús táplálkozás - mellett.

Igazi csodaszer a bőrnek

Rengeteg jótékony hatása ellenére persze előfordulhat, hogy mégsem sikerül megszeretned ezt a fantasztikus zöldséget. Akkor használd másképp! A sütőtök ugyanis a szépségápolásban is igazi csodaszer. Hidratálja a száraz bőrt, serkenti a haj növekedését, arc-és testradírnak is kiváló, és pakolást is készíthetsz belőle. Alábbi cikkünkben elolvashatod, hogyan készítsd el ezeket.

Két pofonegyszerű sütötökös recept

Ahogy írtuk is, sütőtökből a klasszikus sütésen túl számtalan ételt el lehet készíteni. Most két pofonegyszerűt ajánlunk nektek, próbáljátok ki. Ha ízlettek, ne álljatok meg itt, annyi a lehetőség, hogy minden hétre találtok egy új sütőtökös finomságot. Ha pedig nem szeretitek ezeket, megpróbálhattok mást is, egészen biztosan nektek is meglesz a sütőtökös kedvencetek.

Pikáns sütötöksaláta

A sütőtököt gyaluld le és tedd ugyanezt egy fél uborkával. Próbáld úgy, hogy szép, hosszú szeletek legyenek: eszétikusabb lesz. Keverd össze őket, és locsold meg 3 evőkanál szójaszósszal, 2 evőkanál rizs- vagy almaecettel. Adhatsz hozzá egy negyed, szintén vékonyra vágott hagymát. Süss ropogósra 5-6 szelet baconszalonnát, vágd kisebb darabokra, és ezt is add a salátához. Locsold meg az egészet olívaolajjal vagy szezámolajjal, és már kész is.

Sütőtök spenóttal

Piríts kókuszzsíron egy fél fej vöröshagymát, majd adj hozzá egy fél felkockázott és megpucolt sütőtököt, majd egy leheletnyi vízzel öntsd fel, hagyd, hogy kicsit párolódjon. Ha van kedved, tehetsz rá egy kevés sót, borsot, akár curryt is. Ne hagyd nagyon puhára főni, csak annyira, hogy a villádat kényelmesen bele tudd szúrni. Hűtsd ki egy kicsit, adj hozzá 3 marék megmosott spenótlevelet. Egy tálkában keverd ki egy fél citrom levét 2 kanál mézzel, 4 evőkanál olivaolajjal, 2 evőkanál mustárral, és öntsd a szószt a zöldségekre. Keverd át, és a végén szórd meg az egészet egy marék pirított dióval vagy fenyőmaggal.