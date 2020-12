Emilio egykori táncpartnere, Tóth Orsi úgy döntött, megtanítja egy magyar nótára Gabriela Spanicot. Az eredményt persze rajongóival is megosztotta.

Nincs könnyű dolga Gabriela Spanic-nak hiszen alig tud magyarul, ám úgy tűnik, így is remekül beilleszkedett a Dancing with the Stars csapatába. Ráadásul Emilio egykori táncpartnere úgy döntött, megpróbálja orvosolni valamennyire ezt a problémát.

Tóth Orsi az „Az a szép, akinek a szeme kék" című magyar nótát kezdte el megtanítani a Paula és Paulina sztárjának, majd együtt adták elő a dalt.