A TV2 Mokka című műsorában esett szó arról, hogy a koronavírus ellenére egyre többen döntenek úgy, hogy plasztikiai feltöltés vagy botox-kezelés segítségével fiatalítanak magukon és megpróbálják visszaszorítani az idő múlásának látványát a bőrükön.

Hihetetlen, de a plasztikai beavatkozások iránti kereslet kilencven százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

"Nyilván ez egy bonyolult szituáció, van félelem is a vírus miatt az emberekben és nem mindent oldanak meg azonnal, de azért lehet látni egy növekvő tendenciát annak ellenére, hogy válság van, meg mindenki fél a vírustól, a plasztikai beavatkozások száma láthatóan nő. 2008-as válságról vannak számaink Japánban, akkor ott is egy bankválság volt, de ott nagyon jól, 30%-al nőtt az össz plasztikai beavatkozások száma, pedig akkor nagy válság volt, most lehet ezt is látni" - nyilatkozta Kárász Tamás, plasztikai sebész.

A sebész azt is elárulta, melyek most a legnagyobb trendek a plasztika területén.

"Nagyon nagy trend világszinten is, ez maszktól független, a szív formájú arc" - nyilatkozta Kárász Tamás.