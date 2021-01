Eddig a pillanatig tagadták, hogy munkakapcsolaton kívül más is lenne közöttük. De úgy érezték eljött a pillanat, hogy a nagyközönség előtt is elmondják: egymásba szerettek.

Mindkét színész ügynöksége nyilatkozatot tett róla hogy a szerelmesek immár nyolc hónapja együtt vannak. Hyun Bin és Son Ye Jin a Netlix koreai sorozatának, A szerelem siklóernyőn érkezik című alkotásnak a főszereplői-írja a nuus.hu

A modern Rómeó és Júlia történetben annyira tökéletes szerelmespárt alkottak, hogy a legtöbb rajongó gyanút is fogott, de eddig a pillanatig titokban tartották kapcsolatukat. A nyilatkozatból ma az is kiderült, hogy az együtt töltött nyolc hónap alatt már össze is bútoroztak.