Tóth Andit azért kritizálta Tóth Gabi, mert erotikus fotókkal reklámozott alkoholt. Az énekesnő ugyan már visszaszólt pályatársának, de úgy tűnik, ez nem volt elég, most Andi meglepő videót osztott meg.

„Másnak kávé nélkül, nekem a tequilám nélkül nem indul a reggel" - ezzel a szlogennel reklámozta az alkoholos italt Tóth Andi, amihez erotikus töltetű fotókat is posztolt, amin tejszínhabos száját nyalogatja.

Ez verte ki a biztosítékot Tóth Gabinál, aki becsmérlő megjegyzést tett rá egy zárt Facebook csoportban, ami azonban Andi tudomására jutott. Az énekesnő természetesen nem hagyta annyiba, és visszavágott, amire Gabi szintén reagált.

Ám úgy tűnik, most sem ért véget a viszály. Andi ugyanis tovább borzolja a kedélyeket, mégpedig azzal, hogy legújabb Insta-videójában üvegből issza a töményet, majd be is int a kamerának.