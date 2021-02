Nem ez az első eset, hogy Köllő Babett nevében hoztak létre kamuprofilokat. Ráadásul ezeken pornográf tartalmakat oszt meg az illető, többnyire a saját önkielégítéséről. A sztárnál most betelt a pohár, perre viszi az ügyet, ha így folytatódik.

„A barátnőim szóltak tegnap délelőtt, hogy van egy újabb kamuprofil, ahol pornográf tartalmakat osztanak meg a nevembe. Undorító, hogy valaki ilyeneket csinál. Azonnal írtam a barátaimnak és az oldalamon is megosztottam, hogy nem én vagyok. A profilnak is küldtem egy üzenetet, megfenyegettem, hogyha nem fejezi ezt be, akkora pert akasztok a nyakába, amit még eddig senki nem látott" - mondta az AcNews-nak Babett.