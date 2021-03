Gáspár Evelint zaklatja exe a szakításuk óta, a fiú azzal is megzsarolta, hogy kiteszi a róla készült intim fotókat, ezt meg is tette. De a családja is elment Gáspár Győzőékhez, és halálosan megfenyegették őket.

„A lányom egy hete össze van törve, nagyon maga alatt van. Aggódunk érte, de támogatjuk mindenben. Az biztos, hogy nem hagyjuk magunkat és megtettük a szükséges jogi lépéseket. Majd meglátjuk, hogyan dönt a hatóság a távoltartási végzés ügyében„ – mondta Győzike a Blikknek.

Boldizsár édesapja azt mondta nekik, ha Evelin nem kér bocsánatot, levágja a fejüket és a kerítésre tűzi. A fiú elárulta, nincs jól, pszichiáter segítségét kéri majd, de Gáspárék aggódnak.