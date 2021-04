Fekete Dávid körül hónapok óta dagad a botrány: pár hete robbant a hír, hogy az egykori Megasztáros több, mint 600 millió Forinttal tartozik ismerőseinek és édesanyját is kisemmizte .

Bár édesanyja nyílt levélben védte meg Dávidot, most egy olyan hangfelvétel került a TV2 Tények Plusz birtokába, mely az énekes bűnösségét igazolja. A feljelentések után legtöbben már börtönben szeretnék látni az énekest, aki erre így reagált:

Semmi értelme nincs, a legnagyobb hülye, aki feljelent, mert abból nem lesz pénze. Oké, ha azt akarja, hogy én börtönbe menjek, akkor jó, megyek börtönbe. És? Utána leülöm és lesz pénzem"

- mondta a titokzatos hangfelvételen Fekete Dávid.

Az egyik férfi - akinek tartozik az énekes - azt is elmondja, hogy bármit állít Dávid édesanyja, a férfi őt is belekeverte az ügyletekbe, két hitelt is kell fizetnie a nyugdíjából a fia miatt.