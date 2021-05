A híres színésznő nemrég a Dancing with the Stars műsorában mutatta meg, hogy még mindig bomba formában van, ám arra senki sem számított, hogy teljesen meztelenül is megmutatja majd magát.

Anyák napja alkalmából osztott meg több olyan fotót is Gabriela Spanic, amin anyaszült meztelenül pózol, méghozzá várandósan!

Fia, akit rajongásig szeret, 2008-ban született, ő van a színésznő pocakjában az igazán ízléses képeken.