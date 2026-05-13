Legnépszerűbb témáink

Budapestről foszthatták ki a hollywoodi filmsztárt: közel 220 millió forint tűnt el a számlájáról – Ő lehet az

Rideg Léna
2026.05.13.
Nemzetközi nyomozás indult egy nagyszabású bankkártyacsalási ügyben, amelynek szálai Budapestre vezettek. A gyanú szerint egy 27 éves férfi éveken át használhatta egy ismert hollywoodi színész banki adatait, miközben több száz tranzakcióval közel 220 millió forintnak megfelelő összeget költött el.

Egy Budapesten élő férfi kerülhetett annak a nagyszabású csalási ügynek a középpontjába, amelynek során egy ismert hollywoodi színész bankszámlájáról közel 220 millió forintnak megfelelő összeget emeltek le. Az ügyben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda és a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda közösen dolgozott.

Több száz tranzakcióval emelhetett le milliókat egy hollywoodi színész számlájáról egy csaló.
Forrás: Moment RF

Hollywoodi filmsztárt károsíthatott meg egy Budapesten élő férfi

A nyomozás adatai szerint a csaló több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen mintegy 720 ezer dollár értékben. A pénzt főként vásárlásokra és szállásfoglalásokra használta fel, miközben a sértett hosszú ideig nem is észlelte, hogy illetéktelenek is hozzáférnek a bankkártyájához.

A hatóságok gyanúja szerint a banki adatokhoz 2024 elején juthatott hozzá a 27 éves jordán állampolgár, amikor Budapesten forgott a Nürnberg című amerikai produkció. 

A filmben több világsztár is szerepel, köztük Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon.

A férfi állítólag a XIII. kerületben, a Gömb utcában bérelt lakásából intézte a tranzakciókat. A hitelkártya tulajdonosának egészen 2025 végéig nem tűnt fel, hogy rendszeresen pénz tűnik el a számlájáról.

Az ügy akkor vett komoly fordulatot, amikor az érintett amerikai bank idén januárban feljelentést tett. Mivel a nyomok Magyarországra vezettek, az FBI felvette a kapcsolatot a magyar nyomozókkal. Az NNI szakemberei IP-címek, e-mailes kapcsolatok és egy magyar telefonszám segítségével jutottak el a feltételezett elkövetőhöz. A telefonszámot korábban egy budapesti lakás bérlésénél is használták.

A férfit végül a bérelt lakásában fogták el a nyomozók. Kiderült, hogy tartózkodási engedélye már hónapokkal korábban lejárt, ezért kiutasítási határozat is érvényben volt vele szemben. Őrizetbe vették, majd az ügyészség kezdeményezte letartóztatását.

Bár a gyanúsított tagadja a csaknem 220 millió forintos kárt okozó csalást, a bíróság szerint megalapozott az üzletszerűen elkövetett bűncselekmény gyanúja. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik ellene eljárás, amely akár tízéves szabadságvesztéssel is végződhet.

Az ügyről elsőként az M1 Híradó számolt be:

