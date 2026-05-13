Budapestről foszthatták ki a hollywoodi filmsztárt: közel 220 millió forint tűnt el a számlájáról – Ő lehet az

Egy Budapesten élő férfi kerülhetett annak a nagyszabású csalási ügynek a középpontjába, amelynek során egy ismert hollywoodi színész bankszámlájáról közel 220 millió forintnak megfelelő összeget emeltek le. Az ügyben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda és a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda közösen dolgozott.

Hollywoodi filmsztárt károsíthatott meg egy Budapesten élő férfi

A nyomozás adatai szerint a csaló több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen mintegy 720 ezer dollár értékben. A pénzt főként vásárlásokra és szállásfoglalásokra használta fel, miközben a sértett hosszú ideig nem is észlelte, hogy illetéktelenek is hozzáférnek a bankkártyájához.

A hatóságok gyanúja szerint a banki adatokhoz 2024 elején juthatott hozzá a 27 éves jordán állampolgár, amikor Budapesten forgott a Nürnberg című amerikai produkció.

A filmben több világsztár is szerepel, köztük Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon.

A férfi állítólag a XIII. kerületben, a Gömb utcában bérelt lakásából intézte a tranzakciókat. A hitelkártya tulajdonosának egészen 2025 végéig nem tűnt fel, hogy rendszeresen pénz tűnik el a számlájáról.

Az ügy akkor vett komoly fordulatot, amikor az érintett amerikai bank idén januárban feljelentést tett. Mivel a nyomok Magyarországra vezettek, az FBI felvette a kapcsolatot a magyar nyomozókkal. Az NNI szakemberei IP-címek, e-mailes kapcsolatok és egy magyar telefonszám segítségével jutottak el a feltételezett elkövetőhöz. A telefonszámot korábban egy budapesti lakás bérlésénél is használták.

A férfit végül a bérelt lakásában fogták el a nyomozók. Kiderült, hogy tartózkodási engedélye már hónapokkal korábban lejárt, ezért kiutasítási határozat is érvényben volt vele szemben. Őrizetbe vették, majd az ügyészség kezdeményezte letartóztatását.

Bár a gyanúsított tagadja a csaknem 220 millió forintos kárt okozó csalást, a bíróság szerint megalapozott az üzletszerűen elkövetett bűncselekmény gyanúja. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik ellene eljárás, amely akár tízéves szabadságvesztéssel is végződhet.