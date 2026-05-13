„Egész életemben azt hallottam, nem vagyok elég jó” – megrázó vallomást tett Victoria Beckham

Victoria Beckham őszintén beszélt arról, milyen hatással volt rá a róla készült Netflix-dokumentumsorozat forgatása. A háromrészes széria tavaly októberben jelent meg, és a sztár szerint a munka sokkal mélyebb önismereti folyamatot indított el benne, mint azt korábban gondolta volna.

Victoria Beckham őszintén beszélt a róla készült Netflix-dokumentumsorozat hatásáról.

Forrás: Getty Images North America

Victoria Beckham éveken át úgy érezte, nem elég jó

A 52 éves egykori Spice Girls-tag a New Yorkban megrendezett Time100 Summiton mesélt az élményeiről. Elmondása szerint a forgatás olyan volt számára, mintha egy éven át tartó intenzív terápián vett volna részt.

„Mindig a jelenben élek, és állandóan előre tekintek” – fogalmazott Victoria, aki szerint a dokumentumsorozat készítése során először volt lehetősége igazán visszanézni az életére és a karrierjére. A divatikonná vált énekesnő arról is beszélt, hogy hosszú éveken át folyamatos elutasítással kellett szembenéznie. Mint mondta, már iskolás korától kezdve sokszor éreztették vele, hogy nem elég jó.

„Rájöttem, hogy az életem nagy részében nemet mondtak nekem. Folyamatosan azt éreztem, hogy valamilyen okból nem vagyok elég jó. De minden egyes alkalommal, amikor padlóra kerültem, újra felálltam” – mondta. Hozzátette, ma már büszke arra az útra, amit bejárt, és korábban sosem gondolta volna, hogy egyszer ezt ki meri mondani magáról.

Victoria Beckham azt is elárulta, hogy a dokumentumfilm készítése során sokat változott a hozzáállása. Saját bevallása szerint kontrollmániásként vágott bele a projektbe, de a végére sokkal elengedőbb lett. „Mindig azt mondom, hogy kontrollmániásként kezdtem el ezt az egészet, és megreformált kontrollmániásként jöttem ki belőle, mert valójában nem is volt akkora irányításom a folyamat felett” – jegyezte meg humorosan.

David Beckham támogatása sokat segített neki

A beszélgetés során szóba került az is, hogyan kezeli férjével, David Beckham a folyamatos médiafigyelmet és a róluk szóló híreket. Victoria szerint az évek során megtanulták kizárni a külső zajokat.

„Ez már húszéves korom óta az életem része. Szerencsés vagyok, mert fantasztikus férjem van, aki mindenben támogat. Mindig ott vagyunk egymásnak, és régen megtanultam, hogy nem szabad a zajra figyelni” – mondta.