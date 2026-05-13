Sokkoló összegért dolgozik Kim Kardashian sztárfodrásza: ennyi pénzből egy lakás ára is kijönne

Vajon mennyit ér egy tökéletes frizura? Chris Appleton, a Kardashian-klán bizalmas fodrásza végre lerántotta a leplet a sztárvilág egyik legjobban őrzött titkáról. Kiderült, hogy egyetlen alkalomért annyit kér, amiből mások egy életre szóló otthont vásárolnak. De vajon a csillagászati összeg garantálja az elégedettséget is, vagy Kim Kardashian még ennyi pénzért is képes hetente egyszer beleborzongani a végeredménybe?

Kim Kardashian fodrásza csillagászati összegekért dolgozik.

Forrás: Getty Images

Kim Kardashian fodrásza a luxus magas foka Chris Appleton lassan 10 éve dolgozik együtt Kim Kardashiannal és az egész famíliával.

A fodrász hamar népszerű lett a legnagyobb sztárok között, és gyakran a vörös szőnyegen is látni.

Most végre megtudhattuk, mennyibe kerül a Chris féle szépség!

Vannak a sztárfodrászok és van Chris Appleton. A 42 éves hajszobrász, akinek Kim Kardashian a legfőbb élő reklámtáblája, végre megtörte a csendet az árlistájával kapcsolatban. Bár korábban azt állította, hogy a legmagasabb díja 100 000 dollár volt, a „Great Company with Jamie Long” podcast legutóbbi adásában bevallotta: hazudott.

Valójában 200 000 dollár (kb. 60 millió forint) volt

– ismerte el Appleton. „Azért mondtam százat, mert féltem az emberek reakciójától. Kimondtam, aztán rögtön megijedtem.” A sztárfodrász készíti többek között Jennifer Lopez, Rita Ora és Sofia Vergara haját is. Chris gyorsan a védelmébe is vette a sokkoló árcédulát. Szerinte az összeg nem egy szimpla ollócsattogtatásért jár, hanem egy teljes elköteleződésért, ami rengeteg utazással és rendelkezésre állással jár. Ráadásul állítása szerint a matek a végén már nem is olyan kedvező számára:

50% adó: Amerikában ennyit visz el az állam.

20% ügynöki jutalék: A háttérben dolgozóké.

5% üzleti menedzser: Aki a pénzügyeit kezeli.

Hiába a vagyonokat érő szakértelem, néha a legnagyobbak is hibáznak. Kim Kardashian a mai napig nem bocsátotta meg azt a bizonyos 2022-es Met-gálát, amikor Marilyn Monroe ikonikus ruhájában, hidrogénszőke, hátrasimított hajjal jelent meg. „Mindenki elszúrta. Mondjuk ki kerek-perec” – emlékezett vissza a reality sztár egy friss vlogban, ahol Appleton arcába vágta a kritikát. Kim szerint a fodrász túl sok családtagot vállalt be egyszerre, így elveszett a fókusz. Bár Appleton akkoriban imádta a végeredményt, Kim azóta is hetente egyszer rágódik a félresikerült szőkítésen. Úgy tűnik, hiába fizet valaki egy lakásnyi összeget egy frizuráért, a rossz haj napok alól még a Kardashian-klán sem mentesül.