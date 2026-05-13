Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 13., szerda Imola, Szervác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
Kardashian család

Sokkoló összegért dolgozik Kim Kardashian sztárfodrásza: ennyi pénzből egy lakás ára is kijönne

Getty Images -
Kardashian család Kim Kardashian luxus fodrász
Life
2026.05.13.
Kapaszkodj meg, mert kiderült, pontosan mennyit kér el egy-egy frizuráért a sztárok kedvenc fodrásza. Kim Kardashian és Jennifer Lopez egy lakás árán szépítkezik!

Vajon mennyit ér egy tökéletes frizura? Chris Appleton, a Kardashian-klán bizalmas fodrásza végre lerántotta a leplet a sztárvilág egyik legjobban őrzött titkáról. Kiderült, hogy egyetlen alkalomért annyit kér, amiből mások egy életre szóló otthont vásárolnak. De vajon a csillagászati összeg garantálja az elégedettséget is, vagy Kim Kardashian még ennyi pénzért is képes hetente egyszer beleborzongani a végeredménybe? 

Kim Kardashian fodrásza
Kim Kardashian fodrásza csillagászati összegekért dolgozik.
Forrás:  Getty Images

Kim Kardashian fodrásza a luxus magas foka 

  • Chris Appleton lassan 10 éve dolgozik együtt Kim Kardashiannal és az egész famíliával.  
  • A fodrász hamar népszerű lett a legnagyobb sztárok között, és gyakran a vörös szőnyegen is látni.  
  • Most végre megtudhattuk, mennyibe kerül a Chris féle szépség! 

Vannak a sztárfodrászok és van Chris Appleton. A 42 éves hajszobrász, akinek Kim Kardashian a legfőbb élő reklámtáblája, végre megtörte a csendet az árlistájával kapcsolatban. Bár korábban azt állította, hogy a legmagasabb díja 100 000 dollár volt, a „Great Company with Jamie Long” podcast legutóbbi adásában bevallotta: hazudott. 

Valójában 200 000 dollár (kb. 60 millió forint) volt

 – ismerte el Appleton. „Azért mondtam százat, mert féltem az emberek reakciójától. Kimondtam, aztán rögtön megijedtem.” A sztárfodrász készíti többek között Jennifer Lopez, Rita Ora és Sofia Vergara haját is. Chris gyorsan a védelmébe is vette a sokkoló árcédulát. Szerinte az összeg nem egy szimpla ollócsattogtatásért jár, hanem egy teljes elköteleződésért, ami rengeteg utazással és rendelkezésre állással jár. Ráadásul állítása szerint a matek a végén már nem is olyan kedvező számára: 

  • 50% adó: Amerikában ennyit visz el az állam. 
  • 20% ügynöki jutalék: A háttérben dolgozóké. 
  • 5% üzleti menedzser: Aki a pénzügyeit kezeli. 

Hiába a vagyonokat érő szakértelem, néha a legnagyobbak is hibáznak. Kim Kardashian a mai napig nem bocsátotta meg azt a bizonyos 2022-es Met-gálát, amikor Marilyn Monroe ikonikus ruhájában, hidrogénszőke, hátrasimított hajjal jelent meg. „Mindenki elszúrta. Mondjuk ki kerek-perec” – emlékezett vissza a reality sztár egy friss vlogban, ahol Appleton arcába vágta a kritikát. Kim szerint a fodrász túl sok családtagot vállalt be egyszerre, így elveszett a fókusz. Bár Appleton akkoriban imádta a végeredményt, Kim azóta is hetente egyszer rágódik a félresikerült szőkítésen. Úgy tűnik, hiába fizet valaki egy lakásnyi összeget egy frizuráért, a rossz haj napok alól még a Kardashian-klán sem mentesül. 

További sztáros cikkeink is érdekelhetnek:

Pusztítóan néz ki ma a 2000-es évek egyik legsikeresebb színésznője - FOTÓ

Ránézni is fáj! Alig lehet ráismerni a 2000-es évek imádott tinisztárjára, aki egykor milliók példaképe volt.

Cindy Crawford 24 éves lánya falatnyi szettben mutatta meg bomba alakját - Dögös felvételek

Cindy Crawford lánya, Kaia Gerber bebizonyította, hogy nem csak a genetikának köszönheti álomalakját: olyan falatnyi edzőszettbe bújt, ami után mindenki csak kapkodja a levegőt.

Újabb részletek a válási drámában: súlyos vereséget mért Angelina Jolie Brad Pittre a bíróságon - Videó

Az egykori hollywoodi álompár válása tovább bonyolódik! Angelina Jolie sorsdöntő győzelmet aratott volt férje felett a Château Miraval borászat körüli jogi csatában. A tét ezúttal nem csupán a vagyon volt, hanem a színésznő magánszférája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu