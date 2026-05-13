Rihanna fehérneműs fotókon villantott bomba alakot - Brutál szexi képek

Újabb szexi képeket posztolt magáról a kilencszeres Grammy-díjas világsztár, amellyel valósággal lángba borította a közösségi oldalakat. A barbadosi szépség ezúttal is saját sikermárkája, a Savage X Fenty legújabb, falatnyi darabjaiban dobta le a textilt, megmutatva elképesztően dögös idomait, amit határozott és nőies kisugárzása követ. A rajongók és a követők milliói teljesen megőrülnek a látványért, Rihanna fülledt hangulatú képei pedig pillanatok alatt letarolták az internetet.

Rihanna már a Met gálán is minden tekintetet magára vonzott, ahol végérvényesen bebizonyította, hogy ő a divatvilág koronázatlan királynője.

Forrás: Getty Images

Rihanna legfrissebb fehérneműkollekciója felrobbantotta az internetet.

A lenge szettekben egyszerre ötvöződik a szexualitás és a nyári forróság.

Az ikon képei nem hagynak sokat a képzeletre.

Rihanna fehérneműs fotói

Úgy tűnik, a popdíva nem bízta a véletlenre a szezont, hiszen legújabb és legsikkesebb kollekciójának minden egyes darabja arról árulkodik, hogy elhozta a várva várt, forró, kánikula hangulatot.

Rihanna a kampányfotókon ugyanis egy áttetsző, cseresznyés melltartóban villantott, pikantériája pedig, hogy a gyümölcs forma az egyetlen, ami takarja a sejtelmes, intimebb részleteket.

A lenge felsőrész mellé tökéletesen passzol a rózsaszín-fehér kockás, lezser rövidnadrág és ing kombinációja, amit ennél a szettnél alkalmazott, a lazán feltűzött haja és a dögös, magassarkú rózsaszín cipője pedig igazi szexi istennővé varázsolja a dívát. A posztjában pedig a rajongók tudtára adta: „Savage summer activated”, vagyis a „vad” nyár hivatalosan is kezdetét vette.

A kollekció másik fénypontja egy határozottan vintage stílusú, epres fehérneműszett, amely nemcsak egyszerű és kényelmes darab, hanem a női magabiztosságot és a gyümölcsös frissességet egyaránt ötvözi egy pihe-puha, csábító és kényelmes textilbe csomagolva. Bár alapvetően egy mindennapi alapdarabról van szó, az új kollekció dizájnja minden, csak nem unalmas.

A fülledt hangulatú képeken Rihanna még a felsőjét is kacéran felhúzza, ezzel pedig semmit sem hagy a képzeletekre. A fotókon így a mellei alatt húzódó ikonikus tetoválása is teljesen láthatóvá válik, valamint a keble alsó része, amit egyszerre vadítóvá és szexivé teszi a koncepciót.

Ahogy a rézvörös haja a vállára omlik pedig már csak a hab a tortán, egyszerre jelenik meg benne a nyár varázsa és a férfiak hőn áhított ideálja.

