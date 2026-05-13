Egykor minden nő érte rajongott, mára felismerhetetlenné vált a szexi olimpikon − VIDEÓ

Nemcsak az idő vasfoga hagyta rajta a nyomát Ryan Lochte-n. Az olimpikon úszó a doppingbotrányát követően a magánéletében is komoly drámákat élt meg.

Egykor Cseh Lászlóval versenyzett, ma alig lehet ráismerni Ryan Lochte-ra. Az amerikai olimpikon maga volt az úszás félistene, de a karrierje egy pillanat alatt összeomlott, épp, mint a házassága. Ezek mind megviselték a 41 éves exsportolót, aki azonban most jó hírt közölt a megmaradt rajongóival.

Ryan Lochte olimpikon 2021-ben még így nézett ki.
Forrás: Getty/Maddie Meyer

Botrányai után új életet kezd az olimpikon

  • Ryan Lochte egykor kiemelkedő úszó volt.
  • Nők millió rajongtak a hatszoros olimpikonért.
  • Komoly negatív hullámba került, de úy tűnik végre kilábalt belőle.
  • Bár karrierje újra virágzik, ez a szexi mivoltáról már nem mondható el.

A hatszoros olimpiai bajnok karrierjét a 2018-as doppingbotránya törte ketté, amely során 14 hónapos eltiltást kapott. Ez Ryan Lochte életében lavinát indított el. Tavaly beszélt először nyíltan alkohol- és drogproblémáiról, valamint magánéleti válságáról. Feleségével, Kayla Rae Reid egykori Playboynyuszival, annyira megromlott a kapcsolata, hogy végül a válás maradt az egyetlen megoldást. Gyerekeinek láthatása érzelmileg küldte padlóra az egykor példakép olimpikont, a válóper miatt pedig pénzügyi nehézségekkel kellett szembenéznie. Akkora bajban találta magát, hogy el kellett adnia a 4x200-as gyorsváltóval szerzett athéni, pekingi és riói olimpiai aranyérmeit.

Az egykor szexi olimpikon azóta összeszedte magát, épp úgy, ahogy egy sportolótól elvárnánk. Barátnőjével az oldalán pedig most új kihívásba fog, a Missouri Állami Egyetemen lesz úszó- és műugróedző-asszisztens. Régi fénye azonban talán örökre elveszett, de legyünk őszinték: a szexi külsőnél sokkal fontosabb, hogy valaki mentálisan jól legyen. 

Ma ünnepli 40. születésnapját a legendás magyar úszó. Cseh László 4 éve vonult vissza a versenyzéstől, azóta pedig ritkán szerepel a médiában. Most azonban kivételt tett.

Sok jó ember kis helyen is elfér – és úgy látszik az is igaz, hogy sok jó sportoló kis helyen is elfogyaszt több mint 10 ezer óvszert.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
