Egykor minden nő érte rajongott, mára felismerhetetlenné vált a szexi olimpikon − VIDEÓ

Egykor Cseh Lászlóval versenyzett, ma alig lehet ráismerni Ryan Lochte-ra. Az amerikai olimpikon maga volt az úszás félistene, de a karrierje egy pillanat alatt összeomlott, épp, mint a házassága. Ezek mind megviselték a 41 éves exsportolót, aki azonban most jó hírt közölt a megmaradt rajongóival.

Ryan Lochte olimpikon 2021-ben még így nézett ki.

Forrás: Getty/Maddie Meyer

Botrányai után új életet kezd az olimpikon Ryan Lochte egykor kiemelkedő úszó volt.

Nők millió rajongtak a hatszoros olimpikonért.

Komoly negatív hullámba került, de úy tűnik végre kilábalt belőle.

Bár karrierje újra virágzik, ez a szexi mivoltáról már nem mondható el.

A hatszoros olimpiai bajnok karrierjét a 2018-as doppingbotránya törte ketté, amely során 14 hónapos eltiltást kapott. Ez Ryan Lochte életében lavinát indított el. Tavaly beszélt először nyíltan alkohol- és drogproblémáiról, valamint magánéleti válságáról. Feleségével, Kayla Rae Reid egykori Playboynyuszival, annyira megromlott a kapcsolata, hogy végül a válás maradt az egyetlen megoldást. Gyerekeinek láthatása érzelmileg küldte padlóra az egykor példakép olimpikont, a válóper miatt pedig pénzügyi nehézségekkel kellett szembenéznie. Akkora bajban találta magát, hogy el kellett adnia a 4x200-as gyorsváltóval szerzett athéni, pekingi és riói olimpiai aranyérmeit.

Az egykor szexi olimpikon azóta összeszedte magát, épp úgy, ahogy egy sportolótól elvárnánk. Barátnőjével az oldalán pedig most új kihívásba fog, a Missouri Állami Egyetemen lesz úszó- és műugróedző-asszisztens. Régi fénye azonban talán örökre elveszett, de legyünk őszinték: a szexi külsőnél sokkal fontosabb, hogy valaki mentálisan jól legyen.

Ezek is érdekelhetnek: