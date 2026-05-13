A 76 éves Vera Wang elárulta a fiatalság meglepő titkát - Te is lehidalsz tőle

Vera Wang ismét bebizonyította, hogy az idő számára csupán egy jelentéktelen szám. A divatvilág nagyasszonya egy New York-i gálán mutatta meg irigylésre méltó alakját, és végre lerántotta a leplet arról a különös életmódról, aminek kortalan külsejét köszönheti. Kapaszkodjatok meg, mert a receptben a vodka és a fánk is szerepel!

Vera Wang megitta a fiatalság elixírjét Az amerikai divattervező nemcsak a divatipart, de a vörös szőnyeget is teljesen átformálta.

Leginkább esküvői ruhatervezéseiről ismert, és ne felejtsük el azt sem, hogy az ő ruháját viselte Carride Bradshaw is a Szex és New York filmben.

A 76 éves zseni végre elárulta, milyen életmóddal tartja magát ilyen jó formában!

Vera Wang a tegnapi este a Breast Cancer Research Foundation jótékonysági eseményén kápráztatta el a jelenlévőket. A mellrák elleni rendezvényre egy halványrózsaszín, fodros szaténestélyiben és védjegyévé vált napszemüvegében érkezett, megjelenése pedig ismét fellángolta a vitát: vajon mi a titka? Bár hangsúlyozza, hogy sosem az öregedés megállítása volt a célja, elismerte, hogy hízelgő számára a figyelem. Ugyanakkor félti a szakmai elismertségét: „Remélem, a külsőm nem árnyékolja be a munkámat. Nem akarom, hogy beskatulyázzanak az életkorom miatt” – nyilatkozta.

Vera Wang legújabb vörös szőnyeges megjelenése.

A fiatalság titka

Vera Wang szerint a fiatalság legfőbb motorja a szenvedélyes munka. Úgy véli, a folyamatos alkotás frissen tartja az elmét és a lelket is. Emellett szigorúan veszi a pihenést: minden éjjel szüksége van a kilenc óra alvásra, hogy megőrizze belső egyensúlyát. Számára a szóban forgó elixír nem egy zöld csoda turmix, hanem a vodka. „Vannak dolgok, amikről mindenki tudja, hogy szeretem: ilyen például egy jó vodka-koktél 7 óra tájt. Ez nem kérdés” – tette hozzá nevetve.

Ami viszont a legjobban megdöbbentette a rajongókat, az Wang étkezési szokásai. Míg a legtöbb sztár méregtelenítő kúrákra esküszik, Vera simán befal egy hamburgert. Elárulta, hogy néha hetekig képes mindennap a McDonald’s-ból rendelni, imádja a Dunkin’ Donut’s vaníliakrémes és rózsaszín mázas fánkjait, sőt volt idő, amikor egy szelet pizza volt a napi rutinja része. Bár a kiegyensúlyozott táplálkozásra törekszik, nem vonja meg magától az élvezeteket. Egyetlen dologban viszont hajthatatlan: 2006-ban végleg lemondott a diétás kóláról, azóta kizárólag vizet (és persze az esti vodkáját) issza. Úgy tűnik, a titok nyitja nem a méregdrága krémekben, hanem a munka szeretetében, a bőséges alvásban és egy adag sült krumpliban rejlik.