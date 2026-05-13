11 évesen tűnt el, hat évvel később került elő – megrázó vallomást tett a fiú, akit saját anyja és nagyapja rabolt el

Hat év után először vette fel újra a kapcsolatot édesanyjával az a brit fiatalember, akit gyermekként vittek külföldre családtagjai, majd éveken át eltűntként keresték. Alex Batty ma már 20 éves, és most először beszélt részletesen arról, milyen volt az élete az eltűnés évei alatt.

Évekig sátorban élt és bujkált Alex Batty, akit gyermekként vittek el Angliából.

Alex Batty 11 éves volt, amikor édesanyja és nagyapja külföldre vitte

Hat éven át eltűntként keresték a brit fiút

Spanyolország és Franciaország között bujkáltak éveken át

Alex szerint édesanyját összeesküvés-elméletek befolyásolták

A fiú állítása szerint nem járhatott iskolába, és eldobatta vele az útlevelét is

Franciaországban egy időben sátorban élt, napi egy étkezéssel próbált túlélni

2023-ban megszökött, majd stoppolás közben találtak rá Toulouse közelében

A BBC dokumentumfilmje után újra felvette a kapcsolatot az édesanyjával

Alex ma már maga is apa, és szeretné rendezni a kapcsolatát a családjával

Az ügyben végül senkit sem vádoltak meg bűncselekménnyel

Alex mindössze 11 éves volt, amikor 2017 szeptemberében édesanyja, Melanie Batty és nagyapja, David Batty Spanyolországba vitték egy családi nyaralásra. A fiú eredetileg október 8-án tért volna vissza az angliai Oldhambe, ez azonban soha nem történt meg. Nagymamája, Susan Batty jelentette eltűntként, miután a gyermek nem érkezett haza.

A brit rendőrség később közölte: Alex édesanyjának nem volt törvényes felügyeleti joga a fiú felett. A család előbb Spanyolországban, majd Franciaországban élt, miközben a hatóságok évekig hiába próbálták megtalálni őket.

A fiút végül 2023 decemberében találták meg Franciaország déli részén, Toulouse közelében. Egy arra járó férfi vette fel őt autójával, miután Alex stoppolni kezdett. A sofőr rákeresett a nevére az interneten, és döbbenten látta, hogy a fiút közel hat éve eltűntként keresik, ezután a rendőrségre vitte.

A fiút édesanyja teljesen elszigetelte a világtól

Alex történetét most a BBC Kidnapped by Mum című dokumentumfilmje dolgozza fel. A fiatal férfi a műsorban arról beszélt, hogy anyját erősen befolyásolták különféle összeesküvés-elméletek, és a „szuverén állampolgár” mozgalom híve volt. Az ehhez hasonló csoportok szerint a kormányok illegitimek, ezért az embereknek joguk van figyelmen kívül hagyni azokat a törvényeket, amelyekkel nem értenek egyet.

Alex szerint édesanyja arra kérte, dobja el az útlevelét, és az évek alatt nem járt iskolába sem.

Elmondása alapján kezdetben izgalmasnak élte meg a bujkálást: sapkában és napszemüvegben rejtőzködtek, gyakran bent maradtak a szállásokon, ő pedig kalandként tekintett az egészre. Később azonban egyre nehezebbé vált számára az élet. A család egy időben Marokkóban is élt, amikor Alex nyolcéves volt, de pénzhiány miatt fél év után visszatértek Angliába. Ekkor került a fiú nagymamája gondozásába, aki később hivatalosan is a gyámja lett.