11 évesen tűnt el, hat évvel később került elő – megrázó vallomást tett a fiú, akit saját anyja és nagyapja rabolt el

Rideg Léna
2026.05.13.
Hat évig eltűntként keresték azt a brit fiút, akit gyermekként vitt külföldre az édesanyja és a nagyapja. Alex Batty most először beszélt részletesen arról, hogyan telt az élete a bujkálás évei alatt, miért döntött a szökés mellett, és miért szeretné ennyi idő után újra felvenni a kapcsolatot az anyjával.

Hat év után először vette fel újra a kapcsolatot édesanyjával az a brit fiatalember, akit gyermekként vittek külföldre családtagjai, majd éveken át eltűntként keresték. Alex Batty ma már 20 éves, és most először beszélt részletesen arról, milyen volt az élete az eltűnés évei alatt.

Évekig sátorban élt és bujkált Alex Batty, akit gyermekként vittek el Angliából.
  • Alex Batty 11 éves volt, amikor édesanyja és nagyapja külföldre vitte
  • Hat éven át eltűntként keresték a brit fiút
  • Spanyolország és Franciaország között bujkáltak éveken át
  • Alex szerint édesanyját összeesküvés-elméletek befolyásolták
  • A fiú állítása szerint nem járhatott iskolába, és eldobatta vele az útlevelét is
  • Franciaországban egy időben sátorban élt, napi egy étkezéssel próbált túlélni
  • 2023-ban megszökött, majd stoppolás közben találtak rá Toulouse közelében
  • A BBC dokumentumfilmje után újra felvette a kapcsolatot az édesanyjával
  • Alex ma már maga is apa, és szeretné rendezni a kapcsolatát a családjával
  • Az ügyben végül senkit sem vádoltak meg bűncselekménnyel

Hat évig hiába keresték a családjával eltűnt Alex Battyt

Alex mindössze 11 éves volt, amikor 2017 szeptemberében édesanyja, Melanie Batty és nagyapja, David Batty Spanyolországba vitték egy családi nyaralásra. A fiú eredetileg október 8-án tért volna vissza az angliai Oldhambe, ez azonban soha nem történt meg. Nagymamája, Susan Batty jelentette eltűntként, miután a gyermek nem érkezett haza.

A brit rendőrség később közölte: Alex édesanyjának nem volt törvényes felügyeleti joga a fiú felett. A család előbb Spanyolországban, majd Franciaországban élt, miközben a hatóságok évekig hiába próbálták megtalálni őket.

A fiút végül 2023 decemberében találták meg Franciaország déli részén, Toulouse közelében. Egy arra járó férfi vette fel őt autójával, miután Alex stoppolni kezdett. A sofőr rákeresett a nevére az interneten, és döbbenten látta, hogy a fiút közel hat éve eltűntként keresik, ezután a rendőrségre vitte.

A fiút édesanyja teljesen elszigetelte a világtól

Alex történetét most a BBC Kidnapped by Mum című dokumentumfilmje dolgozza fel. A fiatal férfi a műsorban arról beszélt, hogy anyját erősen befolyásolták különféle összeesküvés-elméletek, és a „szuverén állampolgár” mozgalom híve volt. Az ehhez hasonló csoportok szerint a kormányok illegitimek, ezért az embereknek joguk van figyelmen kívül hagyni azokat a törvényeket, amelyekkel nem értenek egyet.

Alex szerint édesanyja arra kérte, dobja el az útlevelét, és az évek alatt nem járt iskolába sem. 

Elmondása alapján kezdetben izgalmasnak élte meg a bujkálást: sapkában és napszemüvegben rejtőzködtek, gyakran bent maradtak a szállásokon, ő pedig kalandként tekintett az egészre. Később azonban egyre nehezebbé vált számára az élet. A család egy időben Marokkóban is élt, amikor Alex nyolcéves volt, de pénzhiány miatt fél év után visszatértek Angliába. Ekkor került a fiú nagymamája gondozásába, aki később hivatalosan is a gyámja lett.

Alex a BBC-nek arról is beszélt, hogy Franciaországban hosszabb ideig egy sátorban lakott, napi egy étkezéssel próbált boldogulni, és fizikai munkákból keresett pénzt. Amikor 15 éves korában megkérdőjelezte édesanyja nézeteit, a nő állítólag megtiltotta neki, hogy a lakókocsijukban éljen, így fél éven át sátorban aludt.

Búcsúlevelet hagyott hátra, majd megszökött az éjszaka közepén

2023-ban döntött úgy, hogy megszökik. Elmondása szerint édesanyja Finnországba akart költözni vele, ő azonban ezt már nem akarta folytatni.

 Éjszaka hagyta el a tábort, búcsúlevelet hátrahagyva. Napokig gyalogolt, mert nem akarta, hogy a hatóságok könnyen visszakövethessék az indulási helyét, később azonban stoppolni kezdett.

 Bár haragszik édesanyjára azért, amit tett, Alex ma már árnyaltabban látja a kapcsolatukat. „Nagyon bonyolult a kapcsolatom az anyukámmal. Dühös vagyok amiatt, amit tett, és amiatt is, hogy mennyi mindenből kimaradtam, például az oktatásból” – mondta.

A dokumentumfilm elkészítése végül arra ösztönözte, hogy újra felvegye vele a kapcsolatot. Alex sms-t küldött az édesanyjának, amelyben azt írta: tudja, mennyire szerette volna őt megvédeni, és továbbra is szereti őt és a nagyapját is. A fiatal férfi ma már maga is apa. Azt mondta, reméli, hogy egyszer képes lesz újra személyesen találkozni a családtagjaival, de szeretné, ha a kapcsolatuk ezúttal egészségesebb lenne.

A brit rendőrség 2025 januárjában lezárta a gyermekrablási ügyben indított nyomozást. Alex édesanyját és nagyapját az eltűnésével kapcsolatban végül soha nem vádolták meg bűncselekménnyel.

