Iszonyúan nehéz időszak van Delhusa Gjon mögött, az énekes is elkapta a koronavírust, és sokáig az életéért küzdött a kórházban. Szerencsére sikerült felépülnie, ám szörnyű tragédia érte a családot: pont amikor megszületett az unokája Zoé, a fia menye elhunyt. A 25 éves Nórinak elpattant egy ér az agyában, és emellett jóindulatú agydaganata is volt.

Fia Macó most édesanyjához költözött, aki segít neki a baba ellátásban, de Gjon is igyekszik enyhíteni a terhét, minden nap főz rájuk.

Az énekes a Best Magazinnak mesélt arról is, 25 éves barátnőjükkel hamarosan esküvőt terveznek. Most párja és unokája, illetve a lovaik adnak számára vigaszt.

„A kiscsikót imádjuk, Sziszike folyton nyalogatja a kezemet, harapdálja és cumizgatja a fülem. Ő és Zoé feledteti velem, velünk azt a sok bánatot, fájdalmat, amit az elmúlt hónapokban átéltünk" – mesélte az énekes.