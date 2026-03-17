Ehető erotika: ezektől a vágyfokozó ételektől garantáltan szenvedélyesebb lesz az összebújás

Hidd el, nemcsak az ehető cukorbugyi az egyetlen étel, amitől megjön az ihlet erotika terén! Lehet, hogy pár afrodiziákumról már hallottál, sőt, az is lehet, hogy szkeptikusan legyintesz ezek hallatán. Csakhogy a vágyfokozó ételek bizonyítottan serkentik a libidód, sőt, még a szexuális aktust is sokkal édesebbre hangolják.

Tudtad, hogy a vágyfokozó ételek növelik a libidód és a szexuális elégedettséged?

Forrás: Shutterstock

Vágyfokozó ételek a finomabb hancúrozásért

Mostanában kicsit lagymatag időszakot éltetek meg a hálószobában? Ne aggódj, ez nem azt jelenti, hogy megszűnt a vonzalom közöttetek – csupán a libidód ment téli szünetre. Ahogy a medvék is elteszik magukat télre, úgy a szexuális vágy is kicsit alábbhagy a hideg időszakban. De pánikra semmi ok, hiszen végre itt a tavasz, dagad a szerelem!

A leghatásosabb afrodiziákumok – Egyél előre az erotika bőrére!

„Az vagy, amit megeszel” – hangzik a mondás. Az étrendünk igen fontos szerepet játszik az egészségünkben a bőrünktől az immunrendszerünk működéséig. Miért is ne szólna akkor bele az, hogy mit eszünk abba, hogy hogyan teljesítünk az ágyban?

Dr. Nan Wise neurológus és szexterapeuta szerint „az emberek hajlamosak a nemi hormonokat elkülönítve kezelni, pedig valójában azok az anyagcserénk működésétől függnek”. És bár az osztrigáról már biztosan hallottál, mint tipikus afrodiziákumról, korántsem ez az egyetlen vágyfokozó étel a piacon.

1. Színes gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök, a citrusfélék és egyéb színes gyümölcsök flavonoidokbabn gazdagok, melyek nemcsak gyulladáscsökkentő hatásúak, de antioxidánssal is tele vannak.

Dr. Wise szerint ezek a gyümölcsök pozitív hatással vannak a koleszterin- és a vércukorszintre is, sőt, állítólag az a bizonyos napi egy alma nemcsak az orvost tartja távol, hanem a hüvelyszárazságot is.

2. Vörös hús

A vörös hús – csakúgy, mint az osztriga – tele van cinkkel. Julia Zumpano dietetikus szerint ez az ásványi agyag „döntő fontosságú a szexuális vágy és a libidó fenntartásában”. Sőt, egy 2021-es tanulmány szerint a cink mint étrendkiegészítő a menopauza utáni nők körében nemcsak az izgalmat és a szexuális vágyat fokozta, hanem az orgazmust és a hüvelyi nedvességet is.