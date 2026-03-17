2026. márc. 17., kedd

cyberbullying

„Még csak most halt meg az apám!" Kelly Osbourne összetört a szívtelen támadások hatására

cyberbullying Kelly Osbourne pletyka támadások
Komáromi Bence
2026.03.17.
Az elmúlt hetekben többször is visszatérő téma volt, hogy Ozzy Osbourne legkisebb gyermeke drasztikusan lefogyott a gyásztól. A netes trollok azonban gusztustalan támadásokat indítottak ellene. Annyi kritikát és bántást kapott Kelly Osbourne, hogy már személyesen kellett visszautasítania a vádakat.

Megdöbbentő! Kelly Osbourne fogyása váratlan online reakciókat kapott. Több ezren kezdték el ócsárolni a nepobébit, miután drasztikusan átalakult az elmúlt hónapokban. Bár többször is arról beszélt, hogy a testsúlycsökkenése a gyász miatt történt, a kritikusai Ozempic-használattal és egészségtelen divattrendek népszerűsítésével vádolták. Sokan már odaáig merészkedtek, hogy egyenesen kétségbevonták, hogy egyáltalán gyászol-e. Kelly Osbourne most szomorúan reagált ezekre a támadásokra.

Kelly Osbourne csontsoványra fogyott a gyásztól, de az internetes trollok szerint az Ozempic nevű gyógyszerkészítmény és egy divattrend áll az átalakulása mögött
Kelly Osbourne szerint dehumanizálják őt az emberek

Most az Unilad számolt be arról, hogy Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne kisebbik gyermeke az Oscar-gála után a támadások kereszttüzébe került. Kiderült ugyanis, hogy több hollywoodi sztár is az Ozempic nevű gyógyszer segítségével szabadult meg a felesleges kilóitól és a kritikusai szerint Kelly is emiatt a készítmény miatt fogyott csontsoványra. Több ezer támadó komment érkezett a közösségi médiában Ozzy lánya felé és a gyűlöletáradat már akkora méreteket öltött, hogy nem bírta már magában tartani a fájdalmát és kiadta azt egy Instagram-posztban:

„Akkor rúgsz belém, amikor a legmélyebben vagyok. Kételkedsz a fájdalmamban, pletykálkodsz a küzdelmemről és hátat fordítasz, amikor a legnagyobb szükségem lenne a támogatásra és a szeretetre. Az apám még csak most halt meg! Én pedig mindent megteszek, amit tudok és az egyetlen dolog, amiért még megéri élnem, az a családom. Mindez csak az igazi erőmet mutatja. Jelenleg életem legnehezebb időszakát élem. Még csak védekeznem sem kellene ellenetek, de nem fogok itt ülni és hagyni, hogy dehumanizáljatok" – üzente rosszakaróinak Kelly Osbourne.

Néhány hete lapunk is beszámolt arról, hogy Ozzy Osbourne gyászoló családtagjainak külseje drasztikusan megváltozott az elmúlt hónapokban.

Ozempic-őrület Hollywoodban − Aggasztó trend, csontsovány világsztárok az Oscar-gála vörös szőnyegén

Úgy tűnik, a hírességek nem tudnak ellenállni a gyors fogyás ígéretének. Az Oscar 2026-os gálájának vörös szőnyegén több olyan sztárt is láttunk, akinek szinte már zörögtek a csontjai, a szakemberek az Ozempic és más, hasonló szerek használatáról beszélnek.

„Mindig jobb akart lenni” – Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját a 2026-os Brit Awardson

Megható pillanatokban sem volt hiány a 2026-os Brit Awards díjátadóján. Sharon és Kelly Osbourne vették át Ozzy Osbourne életműdíját, és özvegye szívszaggató beszéddel emlékezett az ikonikus zenészre.

 

