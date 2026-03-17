„Még csak most halt meg az apám!" Kelly Osbourne összetört a szívtelen támadások hatására

Megdöbbentő! Kelly Osbourne fogyása váratlan online reakciókat kapott. Több ezren kezdték el ócsárolni a nepobébit, miután drasztikusan átalakult az elmúlt hónapokban. Bár többször is arról beszélt, hogy a testsúlycsökkenése a gyász miatt történt, a kritikusai Ozempic-használattal és egészségtelen divattrendek népszerűsítésével vádolták. Sokan már odaáig merészkedtek, hogy egyenesen kétségbevonták, hogy egyáltalán gyászol-e. Kelly Osbourne most szomorúan reagált ezekre a támadásokra.

Kelly Osbourne csontsoványra fogyott a gyásztól, de az internetes trollok szerint az Ozempic nevű gyógyszerkészítmény és egy divattrend áll az átalakulása mögött

Korábbi cikkünkben lapunk is beszámolt arról, hogy Kelly és Sharon Osbourne beesett arccal és csontsoványra fogyva jelentek több márciusi díjkiosztón is.

Akkor arról is írtunk, hogy a családtagjaik már aggódni kezdtek az egészségükért. Rokonaik szerint a múlhatatlan gyász nagyon rossz hatással van a Sharon-lányokra, akik szinte alig esznek, mióta tavaly nyáron elvesztették a családfőt, Ozzy Osbourne-t.

Akkor azonban még nem sejthettük, hogy milyen negatív véleményt vált ki egyes rajongókból a drasztikus átalakulásuk.

Kelly Osbourne szerint dehumanizálják őt az emberek

Most az Unilad számolt be arról, hogy Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne kisebbik gyermeke az Oscar-gála után a támadások kereszttüzébe került. Kiderült ugyanis, hogy több hollywoodi sztár is az Ozempic nevű gyógyszer segítségével szabadult meg a felesleges kilóitól és a kritikusai szerint Kelly is emiatt a készítmény miatt fogyott csontsoványra. Több ezer támadó komment érkezett a közösségi médiában Ozzy lánya felé és a gyűlöletáradat már akkora méreteket öltött, hogy nem bírta már magában tartani a fájdalmát és kiadta azt egy Instagram-posztban:

„Akkor rúgsz belém, amikor a legmélyebben vagyok. Kételkedsz a fájdalmamban, pletykálkodsz a küzdelmemről és hátat fordítasz, amikor a legnagyobb szükségem lenne a támogatásra és a szeretetre. Az apám még csak most halt meg! Én pedig mindent megteszek, amit tudok és az egyetlen dolog, amiért még megéri élnem, az a családom. Mindez csak az igazi erőmet mutatja. Jelenleg életem legnehezebb időszakát élem. Még csak védekeznem sem kellene ellenetek, de nem fogok itt ülni és hagyni, hogy dehumanizáljatok" – üzente rosszakaróinak Kelly Osbourne.