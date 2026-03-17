Hihetetlen, de igaz. Ismét letartóztatták Alexandra Pault. A Baywatch egykori sztárja már nem először került összetűzésbe a rendőrséggel, ugyanis az elmúlt években környezetvédelmi aktivistaként többször is törvényt szegett. Most éppen egy Beagle-farmra tört be, ahonnan több tucat kutyát engedett szabadon. A cselekedete azonban váratlan következményekkel járt.

Forrás: Variety

A Baywatch-sztárja mellett több tüntetők is letartóztattak

A Page Six számolt be arról, hogy Alexandra Paul és társai vasárnap délután birtokháborítást követtek el és betörtek egy Beagle-farmra, ahol még néhány hónapig tudományos kutatásokat végeznek az állatokon. Az aktivisták a betörés után több tucat kutyával távoztak, majd szabadon engedték őket. A rendőrség végül a 62 éves színésznőt és 19 társát a helyszínen letartóztatták, a legtöbb kutyát pedig visszavitték a farmra. Az esettel kapcsolatban hivatalos tájékoztatást adott ki a rendőrség:

„A Dane megyei seriffhivatal megérti, hogy milyen érzések keringenek az emberekben a Ridglan Farm Beagle kutyái iránt és tiszteletben tartjuk az emberek jogát a békés tüntetésekhez. A mi szerepünk az, hogy mindenki biztonságát biztosíthassuk és meg akadályozzuk a jogsértő magatartást. Arra biztatunk mindenkit, akinek aggályai vannak az állatjóléttel és a kutatási gyakorlatokkal kapcsolatban, hogy törvényes és konstruktív módon tegyenek lépéseket ellene, ne pedig törvényszegéssel" - olvasható a helyi seriff sajtóközleményéből. A hatóságok beszámoltak arról is, hogy a létesítménynek július elsején lejár a tenyésztési engedélye, így a jövőben nem fognak már állatkutatásokat végezni a farm területén.

Alexandra Paul rendőrségi ügyei 2017-ben tartóztatták le először, amikor egy ülősztrájkon vett részt egy vágóhíd előtt Oaklandben

2019-ben két napot töltött börtönben, miután egy szárnyashúsokat forgalmazó vágóhíd előtt tüntetett

2020-ban disznót lopott egy vernoni vágóhídról, azonban a rendőrök előbb elfogták, mint hogy elengedhette volna az állatot

Legutóbb pedig 2023-ban tartóztatták le, amikor egy csirkét szabadított ki a Foster Farm egyik teherautójából

A színésznőt ekkor egy 9 napos tárgyalás után felmentették

Alexandra Paul egyébként 14 éves kora óta vegetáriánus, később pedig vegán életmódra váltott.

