Oldalt, háton, vagy hason? Meglepő dolgokat árul el rólad az, hogy milyen pózban alszol

Az, hogy milyen pozícióban alszol el, többet árul el rólad, mint gondolnád. A legtöbb felnőtt három fő alvási helyzet egyikében pihen: oldalt, háton vagy hason fekve. Ezek a testhelyzetek nemcsak az alvás kényelmét és a test működését befolyásolják, hanem bepillantást engednek személyiségedbe, és akár az egészségedre is hatással lehetnek. Lássuk, mit árul el rólad az alvási pozíciód!

Az alvási pozíció árulkodik a személyiségedről és érzelmi állapotodról.

Magzati póz: biztonságra és védelemre vágyó, érzelmes személyek.

Hason fekvés: kontrollt kereső, érzékeny, védekező alvási stílus.

Oldalfekvés: társaságkedvelő, figyelmes, stresszre érzékeny, légúttámogató.

Háton alvás: magabiztos, nyitott, érzelmileg stabil személyiség.

Tudatos testhelyzetválasztással javítható a gerinc- és nyakegészség, csökkenthető a feszültség.

Alvási pozíciók – mit árul el rólunk az, ahogyan alszunk?

Magzati póz – a biztonságot keresők alvási stílusa

A magzati póz – amikor a térdeket a mellkashoz húzva, görnyedten alszol – a leggyakoribb testhelyzet. Azok, akik így pihennek, gyakran igénylik a biztonságot és a komfortot. Melissa Legere, a California Behavioral Health klinikai igazgatója szerint ez a pozíció érzékenységet és szorongást jelezhet, az alvás közbeni gömbölyödés pedig a belső védekező reflexek kifejeződése. A Psychology Today szerint a magzatpózban alvók általában érzelmesek és biztonságra törekvőek, pihenés közben pedig igyekeznek megvédeni magukat a külvilág hatásaitól.

Hason fekvés – a kontrollt keresők póza

A hason fekvés a védekezőkészséggel és a külső kritika iránti érzékenységgel hozható összefüggésbe. A kutatások szerint a hason alvók gyakran túlterhelteknek érzik magukat, és kevésbé érzik kontroll alatt az életüket. Egészségügyi szempontból sem ez a legideálisabb: bár rövid távon csökkentheti a horkolást, hosszabb távon nyaki és gerincfeszültséget okozhat. Joseph Dzierzewski, a National Sleep Foundation munkatársa szerint a hason alvás fokozhatja a gerinc terhelését, ami idővel kellemetlenséghez vezethet.