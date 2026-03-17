„ChatGPT, valamit el kell mondanom" – A gyermekek egyharmada már előbb oszt meg titkokat az AI-jal, mint a szüleivel

Ijesztő eredménnyel zárult egy a gyermekek mesterségesintelligencia-használatát vizsgáló kutatás. A tanulmány a 11 és 16 év közötti fiatalok AI-hoz fűződő kapcsolatát kutatta, és megdöbbentő adatokat hozott napvilágra. Kiderült, hogy a korosztály tagjainak 81 százaléka rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát. Ezzel az égvilágon semmi probléma nem lenne, ugyanis az MI nyújtotta információkat hasznosítani tudják a tanulás és a kikapcsolódás terén is. Az azonban már aggasztó, hogy sokan lelki támaszért és baráti segítségért fordulnak az AI-hoz, ahelyett, hogy a szüleikkel beszélnék meg a problémáikat.

A gyerekek nagy része már barátként tekint az AI által irányított chatbotokra

A gyermekek könnyebben nyílnak meg az AI-nak, mint a rokonaiknak

A brit Vodafone felmérést készített az AI és a gyermekek kapcsolatáról, és megtudta, hogy fiatalok jelentős része szívesebben osztja meg a vele történteket egy chatbottal, mint a szüleivel.

A kutatásból kiderült, hogy a tinik 31%-a kért már baráti tanácsot a mesterséges intelligenciától, 24%-uk mesélt neki a hétköznapi problémáiról, 20%-uk pedig a szorongás miatt kért segítséget tőle. A gyerekek egyharmada (33%-a) pedig őszintén bevallotta, hogy több olyan dolog is történt vele, amit csak az chatbotnak árult el, a szüleinek nem. Az pedig csak a hab a tortán, hogy 86%-uk a szülei tanácsa helyett a ChatGPT útmutatása alapján cselekedett.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a fiatalok viszonya a mesterséges intelligenciához veszélybe sodorhatja őket a jövőben, mivel ezek a kapcsolatok nem tükröznek valódi emberi interakciókat, ami károsan hathat a valódi emberi kapcsolataikra. A cég ezért szorgalmazza, hogy a kormányok vezessenek be óvintézekédeseket, szabályokat és tájékoztatókat, amelyek figyelmeztetnék a fiatalokat arra, hogy milyen kockázatokkal járhat a chatbotokkal való beszélgetés. A petíciót elindító Dr. Elly Hanson gyermekpszichológus így foglalta össze a tudnivalókat:

„Hihetetlen, milyen hatékonyan tudják a mesterséges intelligencia által vezérelt chatbotok utánozni az emberi empátiát, személyiséget és barátkozást. Ahogy a Vodafone kutatása is bizonyítja, az AI beavatkozik a gyerekek társas fejlődésébe. Valódi kapcsolatokra lenne szükségük, amelyben kölcsönös támogatást nyújtanak egymásnak a felek és közös élményeket szerezhetnek együtt. Nem pedig álkapcsolatra, amely hosszú távon függőséget okozhat a számukra. Ezért szükség lenne arra, hogy a gyermekek tisztában legyenek az AI veszélyeivel" – zárta véleményét a kutató.