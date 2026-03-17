Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
mesterséges intelligencia

„ChatGPT, valamit el kell mondanom" – A gyermekek egyharmada már előbb oszt meg titkokat az AI-jal, mint a szüleivel

mesterséges intelligencia kockázat társas kapcsolatok gyerek
Komáromi Bence
2026.03.17.
Lesújtó tanulmány látott napvilágot. Felmérések szerint a gyerekek 1/3-a már a mesterséges intelligenciával beszéli meg a magánélete részleteit a szülei helyett. Az AI-t pedig egyre több gyerek tartja valódi „barátjának".

Ijesztő eredménnyel zárult egy a gyermekek mesterségesintelligencia-használatát vizsgáló kutatás. A tanulmány a 11 és 16 év közötti fiatalok AI-hoz fűződő kapcsolatát kutatta, és megdöbbentő adatokat hozott napvilágra. Kiderült, hogy a korosztály tagjainak 81 százaléka rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát. Ezzel az égvilágon semmi probléma nem lenne, ugyanis az MI nyújtotta információkat hasznosítani tudják a tanulás és a kikapcsolódás terén is. Az azonban már aggasztó, hogy sokan lelki támaszért és baráti segítségért fordulnak az AI-hoz, ahelyett, hogy a szüleikkel beszélnék meg a problémáikat.

A gyerekek nagy része már barátként tekint az AI által irányított chatbotokra
Forrás: Forrás: Pexels / Pixabay

A gyermekek könnyebben nyílnak meg az AI-nak, mint a rokonaiknak

A brit Vodafone felmérést készített az AI és a gyermekek kapcsolatáról, és megtudta, hogy fiatalok jelentős része szívesebben osztja meg a vele történteket egy chatbottal, mint a szüleivel.

A kutatásból kiderült, hogy a tinik 31%-a kért már baráti tanácsot a mesterséges intelligenciától, 24%-uk mesélt neki a hétköznapi  problémáiról, 20%-uk pedig a szorongás miatt kért segítséget tőle. A gyerekek egyharmada (33%-a) pedig őszintén bevallotta, hogy több olyan dolog is történt vele, amit csak az chatbotnak árult el, a szüleinek nem. Az pedig csak a hab a tortán, hogy 86%-uk a szülei tanácsa helyett a ChatGPT útmutatása alapján cselekedett.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a fiatalok viszonya a mesterséges intelligenciához veszélybe sodorhatja őket a jövőben, mivel ezek a kapcsolatok nem tükröznek valódi emberi interakciókat, ami károsan hathat a valódi emberi kapcsolataikra. A cég ezért szorgalmazza, hogy a kormányok vezessenek be óvintézekédeseket, szabályokat és tájékoztatókat, amelyek figyelmeztetnék a fiatalokat arra, hogy milyen kockázatokkal járhat a chatbotokkal való beszélgetés. A petíciót elindító Dr. Elly Hanson gyermekpszichológus így foglalta össze a tudnivalókat:

„Hihetetlen, milyen hatékonyan tudják a mesterséges intelligencia által vezérelt chatbotok utánozni az emberi empátiát, személyiséget és barátkozást. Ahogy a Vodafone kutatása is bizonyítja, az AI beavatkozik a gyerekek társas fejlődésébe. Valódi kapcsolatokra lenne szükségük, amelyben kölcsönös támogatást nyújtanak egymásnak a felek és közös élményeket szerezhetnek együtt. Nem pedig álkapcsolatra, amely hosszú távon függőséget okozhat a számukra. Ezért szükség lenne arra, hogy a gyermekek tisztában legyenek az AI veszélyeivel" – zárta véleményét a kutató. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
