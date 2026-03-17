tanulmány

Az anyaság terhei gyakran három teljes munkaidős állásnak felelnek meg

tanulmány anyaság kortizolszint család anya
Rideg Léna
2026.03.17.
A szervezet stresszszintje a folyamatos feladatok és a munkahelyi elvárások miatt jelentősen megemelkedhet. Egy friss tanulmány bizonyítja, hogy az anyaság – különösen a dolgozó, kisgyermeket nevelő anyák esetében – nemcsak érzelmi, hanem komoly fizikai és mentális terheléssel is jár.

Az anyaság az egyik legszebb és legmeghatározóbb szerep az életben, ugyanakkor a szervezet számára komoly fizikai és mentális terhelést is jelenthet. Számos kutatás szerint az anyák – különösen a kisgyermeket nevelő, dolgozó nők – a társadalom egyik legmagasabb stresszterhelésének vannak kitéve. Ennek egyik fontos biológiai jele a kortizol, vagyis a szervezet fő stresszhormonjának szintje.

Tanulmány igazolja, hogy az anyaság napi kihívásai extra terhet rónak a dolgozó anyákra.
Tanulmány igazolja, hogy az anyaság napi kihívásai extra terhet rónak a dolgozó anyákra.
Forrás: Digital Vision

Az anyaság nehézségei: így hat a stressz az egészségükre

  • A dolgozó anyák kortizolszintje a munkanapokon magasabb, különösen, ha a szülői és munkahelyi terhek összeadódnak.
  • A kortizolszint a reggeli ébredéskori a legmagasabb, ami segít felkészíteni a szervezetet a nap kihívásaira.
  • A tartósan magas szintje negatív egészségügyi hatásokkal járhat.
  • Szabadnapokon a megfelelő pihenés és alvás segíti a stresszrendszer regenerációját.
  • A rugalmas munkaidő, családbarát intézkedések és apai támogatás csökkenthetik az anyákra nehezedő terhet.
  • Az anyák testi és mentális egészsége kulcsfontosságú a család jólétéhez is.

Az anyaság mentális és fizikai terhei

A kortizol alapvetően nem ellenség: rövid távon segít alkalmazkodni a kihívásokhoz, növeli az éberséget és energiát ad a feladatok megoldásához. Ha azonban tartósan magas marad, az már komoly hatással lehet a testi és mentális egészségre. A krónikus stressz például hozzájárulhat a fáradtsághoz, alvászavarokhoz, koncentrációs problémákhoz, szorongáshoz, hangulatingadozáshoz vagy akár a hasi zsír felhalmozódásához is.

A kutatások azt is kimutatták, hogy a tartósan emelkedett stresszhormonszint az immunrendszer működésére, az anyagcserére és a hormonális egyensúlyra is hatással lehet.

A kisgyermekes anyák mindennapjai különösen nagy mentális és fizikai terheléssel járhatnak. A folyamatos figyelem, a gyakori megszakítások, a zaj, az alváshiány és az a sokak számára ismerős érzés, hogy soha nincs igazán szünet, mind hozzájárulnak a stresszrendszer tartós aktiválásához. 

Egy tudományos elemzés szerint a mindennapi szülői feladatok sokszor több teljes munkaidős állásnak megfelelő stresszterheléssel járnak.

Amikor a munka és az anyaság stressze összeadódik

A dolgozó anyák helyzete még összetettebb. Számukra a szülői szerep mellé gyakran társul a munkahelyi elvárásoknak való megfelelés, a folyamatos időbeosztás és az a belső nyomás, hogy minden területen helyt kell állniuk. A kutatók éppen ezért vizsgálták azt is, hogyan hat a munka és a családi élet együttes terhelése a szervezet stresszreakcióira.

Egy vizsgálatban 56 kisgyermekes, dolgozó anyát követtek négy egymást követő napon keresztül. A résztvevők 2 és 4 év közötti gyermeket neveltek, és a kutatók nyálminták segítségével mérték a kortizolszintjüket az ébredés pillanatában, majd fél órával később. A méréseket két munkanapon és két szabadnapon végezték el.

A kutatás középpontjában az ébredés utáni emelkedett kortizolszint állt. Az ébredés utáni első 30–45 percben bekövetkező természetes hormonemelkedés a szervezetet készíti fel a nap kihívásaira. Egészséges embereknél ilyenkor a kortizolszint akár 50–75 százalékkal is megemelkedhet.

Az eredmények szerint azoknál az anyáknál, akik magasabb szülői stresszről számoltak be, a reggeli kortizolszint jelentősen magasabb volt a munkanapokon, mint a szabadnapokon. 

A legerősebb hatás azonban azoknál jelentkezett, akiknél a szülői stressz munkahelyi megterheléssel is párosult. Náluk nemcsak magasabb volt a reggeli kortizolszint, hanem az ébredési hormonemelkedés is meredekebbnek bizonyult.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy a munka és a családi feladatok együttes terhelése a szervezet stresszrendszerét különösen erősen aktiválhatja. A munkanap reggelei sok anyánál két világ találkozását jelentik: egyszerre kell gondoskodniuk a gyermekekről, megszervezni a reggeli rutint, miközben mentálisan már a munkahelyi feladatokra készülnek.

Megfelelő pihenéssel helyrebillenthető az egyensúly

A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a szabadnapok fontos regenerációs időszakot jelenthetnek. Sok résztvevő ilyenkor többet aludt, később ébredt, és a stresszhormonszintjük is alacsonyabb volt. Ez arra utal, hogy a szervezet bizonyos mértékig képes helyreállítani az egyensúlyt, ha elegendő pihenéshez jut.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a stressz nem az anyák gyengeségének jele. A szervezet egyszerűen reagál a folyamatos terhelésre. Éppen ezért a regeneráció nem luxus, hanem biológiai szükséglet. Az elegendő alvás, a rendszeres mozgás, a mentális feltöltődés és az időnkénti valódi pihenés mind segíthet abban, hogy a stresszrendszer visszatérjen az egyensúlyi állapotba.

A szakemberek szerint a társadalmi és munkahelyi környezetnek is fontos szerepe van ebben. A rugalmas munkarend, a családbarát intézkedések vagy akár a hosszabb apai szabadság mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az anyákra ne nehezedjen aránytalanul nagy teher.

Az anyák ugyanis nemcsak másokról gondoskodnak. A saját egészségük is figyelmet érdemel – mert egy kiegyensúlyozott anya nemcsak magának, hanem az egész családnak jót tesz.

Az alábbi anyaságról szóló cikkeink is érdekelhetnek:

10 dolog, amit minden szülő megtanul, amikor lánygyermeket nevel

Gyermeket nevelni nem csupán felelősség, hanem egy különleges utazás is. Aki lánygyermeket nevel, hamar rájön: nem csak tanít, hanem tanul is.

Alkalmazások nőknek: appok, amelyek megkönnyítik a mindennapokat

A modern technológia számtalan lehetőséget kínál arra, hogy egyszerűbbé tegyük a mindennapokat.

5 ok, amiért rossz anyának érzed magad, pedig nem vagy az

Időnként mindenki követ el hibákat. Különösen az édesanyák azok, akik mindennél jobban törekszenek a tökéletességre. Sokan ennek ellenére is rossz anyaként gondolnak magukra. Mutatjuk, miért nincs így!

 

