Az anyaság terhei gyakran három teljes munkaidős állásnak felelnek meg

Az anyaság az egyik legszebb és legmeghatározóbb szerep az életben, ugyanakkor a szervezet számára komoly fizikai és mentális terhelést is jelenthet. Számos kutatás szerint az anyák – különösen a kisgyermeket nevelő, dolgozó nők – a társadalom egyik legmagasabb stresszterhelésének vannak kitéve. Ennek egyik fontos biológiai jele a kortizol, vagyis a szervezet fő stresszhormonjának szintje.
Az anyaság nehézségei: így hat a stressz az egészségükre
- A dolgozó anyák kortizolszintje a munkanapokon magasabb, különösen, ha a szülői és munkahelyi terhek összeadódnak.
- A kortizolszint a reggeli ébredéskori a legmagasabb, ami segít felkészíteni a szervezetet a nap kihívásaira.
- A tartósan magas szintje negatív egészségügyi hatásokkal járhat.
- Szabadnapokon a megfelelő pihenés és alvás segíti a stresszrendszer regenerációját.
- A rugalmas munkaidő, családbarát intézkedések és apai támogatás csökkenthetik az anyákra nehezedő terhet.
- Az anyák testi és mentális egészsége kulcsfontosságú a család jólétéhez is.
Az anyaság mentális és fizikai terhei
A kortizol alapvetően nem ellenség: rövid távon segít alkalmazkodni a kihívásokhoz, növeli az éberséget és energiát ad a feladatok megoldásához. Ha azonban tartósan magas marad, az már komoly hatással lehet a testi és mentális egészségre. A krónikus stressz például hozzájárulhat a fáradtsághoz, alvászavarokhoz, koncentrációs problémákhoz, szorongáshoz, hangulatingadozáshoz vagy akár a hasi zsír felhalmozódásához is.
A kutatások azt is kimutatták, hogy a tartósan emelkedett stresszhormonszint az immunrendszer működésére, az anyagcserére és a hormonális egyensúlyra is hatással lehet.
A kisgyermekes anyák mindennapjai különösen nagy mentális és fizikai terheléssel járhatnak. A folyamatos figyelem, a gyakori megszakítások, a zaj, az alváshiány és az a sokak számára ismerős érzés, hogy soha nincs igazán szünet, mind hozzájárulnak a stresszrendszer tartós aktiválásához.
Egy tudományos elemzés szerint a mindennapi szülői feladatok sokszor több teljes munkaidős állásnak megfelelő stresszterheléssel járnak.
Amikor a munka és az anyaság stressze összeadódik
A dolgozó anyák helyzete még összetettebb. Számukra a szülői szerep mellé gyakran társul a munkahelyi elvárásoknak való megfelelés, a folyamatos időbeosztás és az a belső nyomás, hogy minden területen helyt kell állniuk. A kutatók éppen ezért vizsgálták azt is, hogyan hat a munka és a családi élet együttes terhelése a szervezet stresszreakcióira.
Egy vizsgálatban 56 kisgyermekes, dolgozó anyát követtek négy egymást követő napon keresztül. A résztvevők 2 és 4 év közötti gyermeket neveltek, és a kutatók nyálminták segítségével mérték a kortizolszintjüket az ébredés pillanatában, majd fél órával később. A méréseket két munkanapon és két szabadnapon végezték el.
A kutatás középpontjában az ébredés utáni emelkedett kortizolszint állt. Az ébredés utáni első 30–45 percben bekövetkező természetes hormonemelkedés a szervezetet készíti fel a nap kihívásaira. Egészséges embereknél ilyenkor a kortizolszint akár 50–75 százalékkal is megemelkedhet.
Az eredmények szerint azoknál az anyáknál, akik magasabb szülői stresszről számoltak be, a reggeli kortizolszint jelentősen magasabb volt a munkanapokon, mint a szabadnapokon.
A legerősebb hatás azonban azoknál jelentkezett, akiknél a szülői stressz munkahelyi megterheléssel is párosult. Náluk nemcsak magasabb volt a reggeli kortizolszint, hanem az ébredési hormonemelkedés is meredekebbnek bizonyult.
A kutatók szerint ez arra utal, hogy a munka és a családi feladatok együttes terhelése a szervezet stresszrendszerét különösen erősen aktiválhatja. A munkanap reggelei sok anyánál két világ találkozását jelentik: egyszerre kell gondoskodniuk a gyermekekről, megszervezni a reggeli rutint, miközben mentálisan már a munkahelyi feladatokra készülnek.
Megfelelő pihenéssel helyrebillenthető az egyensúly
A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a szabadnapok fontos regenerációs időszakot jelenthetnek. Sok résztvevő ilyenkor többet aludt, később ébredt, és a stresszhormonszintjük is alacsonyabb volt. Ez arra utal, hogy a szervezet bizonyos mértékig képes helyreállítani az egyensúlyt, ha elegendő pihenéshez jut.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a stressz nem az anyák gyengeségének jele. A szervezet egyszerűen reagál a folyamatos terhelésre. Éppen ezért a regeneráció nem luxus, hanem biológiai szükséglet. Az elegendő alvás, a rendszeres mozgás, a mentális feltöltődés és az időnkénti valódi pihenés mind segíthet abban, hogy a stresszrendszer visszatérjen az egyensúlyi állapotba.
A szakemberek szerint a társadalmi és munkahelyi környezetnek is fontos szerepe van ebben. A rugalmas munkarend, a családbarát intézkedések vagy akár a hosszabb apai szabadság mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az anyákra ne nehezedjen aránytalanul nagy teher.
Az anyák ugyanis nemcsak másokról gondoskodnak. A saját egészségük is figyelmet érdemel – mert egy kiegyensúlyozott anya nemcsak magának, hanem az egész családnak jót tesz.
