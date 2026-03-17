Nehéz felismerni a pasik valódi szándékait. Vannak, akik valóban komoly kapcsolatra vágynak és úgy érzik, hogy te lehetsz az igazi, de sokan vannak, akik csak strigulákat gyűjtenek és nem szeretnének hosszabb elköteleződést, mint egy egyéjszakás kaland. Ebben a cikkünkben megmutatjuk, hogyan buktathatod le a szívtipró fuckboyokat.

Vigyázat fuckboy-veszély a láthatáron

5 jel, hogy a pasid valójában csak egy fuckboy

Mit jelent a fuckboy szó? Ez egy angol szlengből átvett kifejezés, amely a partnereit gyakran váltogató szívtipróra utal. Az ilyen típusú pasikat csak a szex érdekli és kegyetlenül összetörik a nők szívét, ha hagyják nekik. A fuckboy szó az elmúlt évtizedben annyira hétköznapivá vált, hogy már a popkultúrában és a magyar nyelvben is rendbe visszaköszön. Pedig 2015-ben még az Amerikai Dialektus Társaság az év legfelháborítóbb szavának választotta. Ennek ellenére továbbra is használják az emberek, sőt egyre gyakrabban használják már hazánkban is a nőcsábász és a szívtipró szavak szinonimájaként. Lássuk, hogyan ismerheted fel a fuckboyokat, ha nem szeretnél egy újabb szerelmi csalódást! Mutatunk 5 jelet, amiből azonnal rá fogsz jönni, ha egy modernkori Casanovával van dolgod.

1. Napközben kerül téged

Mindig csak naplemente után keresi a társaságodat a pasid? Ez nem jó jel. Ha egy férfi igazán vágyik az elköteleződésre, akkor minden pillanatban keres, amikor ráér. A szoknyapecérek azonban úgy gondolják, hogy éjszaka nagyobb az esély rá, hogy az ágyadban érjen véget a randitok. Ráadásul az is beszédes lehet, ha a találkozóitok megszervezésén túl nem igazán kommunikáltok, mert azt állítja, hogy napközben nem ér rá a chatelésre.

2. Nem ismered a barátait és családtagjait

Redflag: ezzel szinte egyértelművé teszi, hogy nem tervez veled hosszú távra. A nőcsábászok kerülik azokat a pillanatokat, amikor az aktuális partnerük találkozhatna a szűk baráti és családi körükkel. Ennek egyszerű oka van, így bármikor megszakíthatja veled a kapcsolatot, anélkül, hogy bárkinek magyarázkodnia kellene, hogy mi történt. Ráadásul nem áll fenn annak sem a veszélye, hogy egy esetleges ghostingolás után valamelyik ismerősén keresztül érdeklődhess utána. A legrosszabb forgatókönyv pedig az, hogy több vasat tart egyszerre a tűzben, és így minimalizálhatja a lebukás veszélyét.