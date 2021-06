A nyár nagy részét két állatövi jegy uralja, az Oroszlán és a Rák. A Rák hava (06.21-07.23.) harmóniát hoz az életünkbe, ilyenkor sokunkban kialakul az igény, hogy még több időt töltsünk a szeretteinkkel - lehetőleg vízparton, kellemes környezetben. Az Oroszlán időszaka (07.23-08.23.) pedig a szórakozásról és az élvezetekről szól.

Idén nyáron minden csillagjegy felfokozott érzelmekkel számolhat, amit az érzéki Vénusz és a szenvedélyes Mars együttállása eredményez. Ez különösen a június 27-től július 21-ig tartó időszakra jellemző. Ilyenkor bátrabban hajtjuk a vágyainkat, kiteljesedhetünk azokban a dolgokban, amik örömet okoznak számunkra, életünk minden területére beköszönt a harmónia. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy senkinek nem lesz rossz a nyara, van azonban három csillagjegy, akik kivételesen jó időszak elé néznek:

Bak (12.21-01.20.)

Ez a nyár rendkívül szórakoztató lesz az amúgy megfontolt, fegyelmezett és gyakorlatias bakok számára. A Nap június 20. és július 21. között a Rák jegyében áll, ez pedig csupa pozitív dolgot hoz az életükbe. Nyugalom és könnyedség uralja a kissé szigorú és merev bakok mindennapjait. Különösen a július közepe alakul kedvezően számukra, amikor a Merkúr is a Rák jegyébe lép. Július végétől augusztus elejéig a Vénusz a Szűzben áll majd, ez pedig megkönnyíti a bakoknak, hogy kívánságaikat bátran kifejezzék akár a magánéletben, akár a munkahelyükön - sőt, az is megtörténhet, hogy elszánt lépéseket is tesznek az aktuális céljaik, vagy a boldogságunk érdekében.

Oroszlán (07.23-08.23.)

Az oroszlánok sikerszériája június 27-én kezdődik. Ekkor lép a Vénusz az Oroszlán jegyébe, ez pedig szenvedélyt hoz a jegy szülötteinek életébe. Forró flörtök és szenvedélyes szex jellemzi az oroszlánok nyári hónapjait. Az elmúlt időszak izoláltsága után balzsam lesz a lelküknek minden baráti beszélgetés, végre bátran és szabadon kifejezhetik, véleményüket és elmondhatják, mit is szeretnének igazán. A Merkúr pedig abban fogja segíteni őket, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból.

Vízöntő (01.20-02.19.)

Míg az oroszlánoknál a pozitív tulajdonságokat erősíti fel az elkövetkező időszak, addig a vízöntőnél a dolgok kisimulnak, erős tulajdonságaik finomodnak, gyengeségeikben erősödnek. Az bolygóegyüttállások arra öszöntözik őket, hogy több időt töltsenek társaságban, extrovertáltabbak legyenek. A dolgok akkor alakulnak a vízöntők életében a legjobban, ha nyáron nem akarnak irányítani semmit, hanem egyszerűen felteszik a kezüket, és engedik, hogy elsodorja őket az évszak nyüzsgése. Az év eleji kemény munka is a következő hónapokban fogja meghozni gyümölcsét, ennek köszönhetően pedig egyértelműen jó irányba fordul a jegy szülötteinek sorsa.



Ez is érdekelhet: