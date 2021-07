Többször is írtunk róla, hogy Klapka György fiának átok volt a milliós örökség, az őt körülvevő barátok ugyanis sokszor csak lehúzták anyagilag, kihasználták, majd odébbálltak. A fiút ez annyira megviselte, hogy depresszióval küzdött és egy idő után az alkoholhoz nyúlt.

Az alkoholproblémák is úgy keletkeztek, hogy a jóindulatú segítőkész hozzáállásomat kihasználva sokan jártak nálam, úgy értve régi ismerősök például, és kértek kölcsön, amit aztán nem láttam már viszont. Ilyen emberekbe is azért kapaszkodtam, mert azért nem olyan egyszerű az élet úgy, ha az ember fiatalon elveszti mindkét szüleit"

- mesélte Dennis a Blikknek, aki közben arra is rájött, hogy rossz irányba megy az élete, de még nem késő változtatni. Elkezdett egészségesebb ételeket enni, megszabadult a tömény alkoholtól és még a legnagyobb paranoiáját is leküzdötte, a félelmét a fogorvostól.

Dennis most pozitívan tekint a jövőbe, szeretne visszamenni dolgozni, hogy a saját keresetét tudja elkölteni és szeretne önerőből letenni valamit az asztalra.

Szeretném idén az egészségemet tovább javítani, mert most rohammentesebb időszakot élek a változás miatt, és ez meg csak egy hosszú útnak az eleje, de hiszem, ha meghoztam az első lépést, és az elhatározást, a többi is menni fog. Szeretnék idén ismét munkába állni, elkezdeni edzőterembe járni, és ki tudja, talán év közben a szerelem is rám talál"

- bizakodika néhai üzletember fia.