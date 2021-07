A legtöbb nő órákon keresztül áll a szekrénye előtt, és a roskadozó ruha kupacot bámulva azon siránkozik, hogy nincs mit felvennie. Mivel virágkorukat élik a fast fashion márkák, és a folyamatosan alakuló divat szinte mindenkit magával ragad, ezért megesik, hogy akkor is vásárolunk, amikor nem kellene. Egy kapszulagardrób összeállításával azonban időt és pénzt is spórolhatunk.

Manapság egyre több divatmárka és fast fashion üzlet vesz minket körül. A tervezők szó szerint ontják magukból az újabbnál újabb trendeknek behódoló darabokat. Ezért teljesen egyértelmű, hogy a bőség zavarában alig tudunk választani, mindent megveszünk, amiről úgy gondoljuk, hogy jól áll nekünk.

Ha vásárlás előtt felpróbáljuk és valóban úgy festünk benne, mintha ránk öntötték volna, akkor biztos, hogy nem fog feleslegessé válni a kiszemelt darab. De valljuk be, mindenkivel előfordult már, hogy nem volt kedve sorba állni a próbafülkék előtt ezért bízva abban, hogy úgyis jó lesz, megvettünk egy olyan szettet, amiről csak otthon derült ki, hogy bizony nem az igazi. Ilyenkor a legtöbb esetben a fiók aljára kerülnek ezek a ruhák, és igyekszünk megfeledkezni a létezésükről is, miközben azon bosszankodunk, hogy már megint egy vagyont dobtunk ki az ablakon.

A kapszula gardrób kialakítása azért is nagyon hasznos, mert néhány ruha és kiegészítő használatával több szettet is elkészíthetünk. Így nem a mennyiségé, hanem a minőségé és a praktikusságé lesz a főszerep.

A legtöbb nőnek átlagosan kétszer, háromszor vagy még ettől is többször több ruhája van, mint amit viselni tudnak. A kapszula elmélet lényege, hogy költség és időhatékony módon olyan változatos szetteket varázsolhatunk, amik valóban megkönnyítik a reggeli készülődést. Azok a nők, akik egyszer rákapnak a kapszula gardrób ízére, biztos, hogy sokkal tudatosabban fognak vásárolni.

A módszer tulajdonképpen nagyon egyszerű, ugyanis az egymáshoz illő darabok kombinálását jelenti. Egy-egy kapszula mindig adott konkrét számú ruhadarabot, cipőt, és kiegészítőt tartalmaz. Akár több kapszulánk is lehet, amit a munkahelyünkre, az esti szórakozásra vagy sportoláshoz válogatunk össze.

Bármilyet is szeretnénk, a legfontosabb szabály az, hogy a testalkatunknak, a bőrtónusunknak, és az ízlésünknek megfelelő legyen. Egy kapszulában soha ne keverjük a hideg és a meleg színeket. Törekedjünk arra, hogy minden kapszulában legyenek úgynevezett alapdarabok, ( bőrdzseki, fehér és fekete póló, fekete öv,) és főleg a semleges színekre alapozzunk. Semmiképp se hagyjuk ki a fehéret, feketét és a színtípusunknak megfelelő bézs árnyalatokat.

Nem csak stílusban és anyagban, de minőségben is érdemes hasonló kategóriájút választani, így biztos, hogy minden darab passzolni fog egymással, bárhogy is variáljuk a szetteket. Ha mintás ruhákat szeretnénk a kapszulába illeszteni, akkor mindenképpen csak olyan színeket és formákat válasszunk, amik harmonizálnak a válogatás színével és stílusával is.

Egy helyesen összerakott kapszula lehetővé teszi azt, hogy a darabok számának a többszörösére emeljük a variációk számát.

Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy mi az ami jól áll nekünk, akkor sem kell elkeserednünk, hiszen egy stylist segítségével pontos és alapos iránymutatást kaphatunk arról, hogy melyek azok a színek, fazonok, és stílusok amikben magabiztosak lehetünk, és a pénztárcánkat is megkíméljük velük.