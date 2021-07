Damu Roland milliókkal tartozik kislányának, Majának, aki öt éve látta meg a napvilágot. A kislány annak idején koraszülöttként jött világra, de mostanra egészséges és vidám gyerek lett belőle. Sem Damu Roland, sem a gyerek anyja, Edina nem nevelhették a kislányt, ezért került az anya testvéréhez, Katalinhoz, aki mindent igyekszik megadni neki, amire szüksége van, de nincs könnyű helyzetben: neki is vannak gyerekei, le van százalékolva, az apa ráadásul nem fizet gyerektartást, és nem is látogatja a kislányt.

"Maja és a kisfiam úgy nevelkednek, mintha testvérek lennének. Igazi cserfes kislány, rengeteget színészkedik, hasonlít az apjára. Amikor ránézek, el sem tudom képzelni, hogy lehet, hogy ennek a tündéri kislánynak az édesapja egyáltalán nem kíváncsi rá. 2017. januárja óta nem adott egy forintot sem, de nem is látta a kislányt, pedig ő maga mondta, hogy szeretne gondoskodni róla és havi negyvenezer forintot fizet. Nem tette. 2019. áprilisában a bíróság felszólította, hogy 15 napon belül fizesse ki az addigi gyerektartást és ezután is biztosítsa a havi összeget, ám erre is hiába vártam. Tavaly januárban jelentettem fel, azóta zajlik az ügy, nem értjük, miért húzódik immár másfél éve mindez. Az a pénz azonban Majáé, és én mindent megteszek, hogy meg kapja" - mondta a Blikknek Katalin. Damu Roland állítólag a gyerek anyjára, Edinára is hagyott különböző hiteleket. Katalinék egyik napról a másikra élnek.