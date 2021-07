Demcsák Zsuzsa nem csak lelkileg kiegyensúlyozott és boldog, de testileg is top formában van. A műsorvezető most elárulta, ki a felelős tökéletes alakjáért.

Nem titok, hogy idén nyáron forgatják a Farm című műsor második évadát, aminek Demcsák Zsuzsa lesz a házigazdája. A gyönyörű műsorvezető nem csak a Farmban, de a Dancing with The Stars második évadában is szerepel majd, ahol sok más híresség mellett ő is megmutatja tánctudását.

Zsuzsa most a Tények.hu-nak beszélt arról, mit vár a műsortól, már ami alakját illeti, ugyanis nem titok, hogy a napi több órás intenzív gyakorlás égeti a kalóriákat.

"Szerintem fogyás helyett izmokat fogok építeni, amihez persze szükség van a megfelelő táplálkozásra. Nem célom, hogy veszítsek a súlyomból, inkább arra vágyom, hogy átalakuljon a testem. Elnézem a táncos lányokat, nagyon bírnám ezt a vázat! Alapvetően inkább csontosabb, szélesebb vállú, úszó típus vagyok. Biztos vagyok benne, hogy a testem is formálódik majd, ezt már nagyon várom"

-kezdte Zsuzsa, akinek tökéletes alakjáért részben szerelme, Krishan felel.

"Eddig is tudatosan táplálkoztam. Az a szerencsém, hogy férjem ennek a tudora, ő nagyon szépen és pontosan összeállítja, hogy mikor és mit fogyasszak, megfelelő szénhidrát, fehérje bevitellel. Elkezdtem hús nélkül táplálkozni, és újra sportolok minden nap. Kilóban nem nyomok kevesebbet, de minden porcikám nagyon szépen formálódott. Mindezt Krishannak, a helyes táplálkozásnak, a sportnak és a jógának köszönhetem. Korábban gyűlöltem futni, szenvedtem a monotonitásától, vártam, hogy jönnek majd a világmegváltó gondolatok, de nem jöttek. Viszont olyan eufórikus érzés volt rajtam az első 5 km után, ami mindezt pótolta. Ráadásul gyönyörűen formálja a testemet is, ma már nem is érzem jól magam nélküle"

-tette hozzá a műsorvezető, aki azt is elárulta, férje cseppet sem féltékeny táncpartnerére.

Ide kattintva te is megnézheted, milyen remekül festett Demcsák Zsuzsa és Suti András a vörös szőnyeges bevonuláson!