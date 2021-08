Ahogy arról korábban hírt adtunk, hamarosan betekinthetünk Michael Schumacher életébe, ugyanis érkezik a legendáról szóló doku. A legenda 2013-as síbalesete örökre megváltoztatta a Schumacher család életét, a versenyző állapota kapcsán immár nyolc éve tartó hírzárlat van érvényben, és senki nem tudja, milyen állapotban van Michael valójában.

Szeptember 15-én indul a Netflix saját gyártású dokumentumfilm-sorozata, ami részletesen taglalja majd az autóversenyző állapotát, ennek kapcsán korábban lánya, Gina Maria posztolt Instagram-oldalára.

Nos, nem ez az egyetlen történés a Schumacher család háza táján, ugyanis kiderült, hogyha minden jól megy, hamarosan újra két Schumi versenyezhet egymás ellen a Forma-1-ben. A legenda, Michael anno tíz éven át versenyzett Ralf Schumacher ellen, most pedig másfél évtizeddel később fia, Mick után az ő unokatestvére, David Schumacher is az F1-be tart. Az 19 éves unokatestvér jelenleg a Forma-3 utánpótlás-sorozatában versenyez, és most jutott el odáig, hogy az F1 az egyetlen célja.

"Fel akarok kerülni a Forma-1-be. Ha valaki ennyi időt és pénzt fektetett be, nem is lehet más a célja. Természetesen érzem a nevemből adódó nyomást. Az első győzelmem után is észleltem, hogy nagyobb körülöttem a felhajtás, de mostantól nem dőlhetek hátra: így kell folytatnom tovább. Jó irányba haladok. Mentálisan sokat segített a Red Bull Ringen aratott sikerem, nagy kövek gördültek le a vállamról" – nyilatkozta korábban David, akinek barátnője nem más, mint a szintén autóversenyző Keszthelyi Vivien.