Ezek mellett még számos egyéb teendőnk van, a környezetvédelem egy közös ügy, amiből mindenkinek ki kell vennie a részét. A klímaváltozással együtt megnőtt a globális vízkészletek fenyegetettsége, az ivóvíz egyre fontosabb és drágább lesz a jövőben. Ha odafigyelünk rá, jó eséllyel sok vizet megspórolhatunk.

Sok más lehetőség is van, amivel mi is tehetünk néhány apró lépést a környezetünk megóvásáért, de olyanok is akadnak, amivel hátráltathatjuk ezeket a folyamatokat, hiszen a környezetünk megóvásának égető szükségessége már nem egy távoli jövőkép része, hanem a jelenünk. A jelent pedig most alakítjuk, hogy gyermekeink egy szebb és élhetőbb bolygón élhessenek tovább. Az alábbiakban találunk néhány olyan fontos tényt, amelyek mind a környezetünkkel kapcsolatosak. Némelyek meghökkentőek, és mindenképpen gondolkodásra bírnak.

1. Egy alumínium doboz újrahasznosítása elég energiát takarít meg ahhoz, hogy három órán keresztül működjön a TV.

2. Az amerikaiak óránként 2.500.000 műanyagpalackot használnak el, melyek közül nagyon sokat kidobnak.

3. Az óceánba dobott műanyag zacskók és egyéb műanyag szemét évente akár 1 000 000 tengeri lényt is megöl.

4. A modern üvegpalackok lebomlása tbbb száz évig tart.

5.Több kalóriát égetsz el alvás közben, mint tévénézés közben.

6. Naponta 27.000 fát vágnak ki WC papír előállításához.

7. 100 hektár esőerdőt vágnak ki percenként. Ha ez így folytatódik, 2100-ig eltűnnek az esőerdők a föld felszínéről.

8. Az amerikai erdőknek kevesebb, mint 4%-a maradt meg. A fák nagy részét építkezés és üzemanyag előállítása miatt vágták ki. Érdekesség, hogy a világ legöregebb fái 4600 évesek és az USA-ban nőnek.

9. A New York Times egyetlen újrahasznosított kiadása 75.000 fát menthetne meg.

10. Az emberiség az óceán vizeinek körülbelül 1%-át használja fel. Az óceánok ennek a víznek a 96,5%-át, a jégsapkák körülbelül 2%-ot tartanak. A fennmaradó víz folyókban, tavakban, gleccserekben, jégsapkákban, tavakban, vízgőzként és a csapjainkban található. A Föld vízének csak 1% -a alkalmas emberi fogyasztásra.

11. Az óceánba kerülő műanyag zacskók és egyéb műanyag szemét évente több mint 1 000 000 tengeri állatot pusztít el.

12. Az amerikaiak a világ elsőszámú szemetet termelő országa; az amerikaiak termelik a világ hulladékának 30%-át.

13. A világon évente körülbelül ötmillió tonna olaj kerül az óceánba.

14. A tengeri emlősök 78 százalékát veszélyeztetik a véletlen halálesetek, ilyen például a halászhálóba kerülés.

A fent felsorolt tényeket/érdekességeket még folytathatnánk tovább, hiszen rengeteg olyan tudnivaló van, amely elrettentő példaként szolgálhat és sokunk szemét felnyithatja.