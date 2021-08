Kim Kardashian és Kanye West közel 7 év házasság után döntöttek úgy, hogy elválnak útjaik egymástól. Akik követték a sztárpár életét, ezen talán nem is csodálkoztak, hiszen a rappernek egyre gyakoribb és egyre furcsább kirohanásai voltak. Családi titkokat teregetett ki, például azt állította, hogy amikor Kim Kardashian az első gyerekükkel terhes lett, gondolkodtak az abortuszon.

Mindenki számára egyre világosabbá vált, hogy Kim Kardashian nem fogja kirohanásait sokáig tűrni, és így is lett. Bejelentették, hogy elválnak, de a rapper nem sokáig bánkódott: Irina Shayk modellel kezdett el randizgatni, Franciaországba is elutaztak együtt. Kiderült azonban, hogy ennek a kapcsolatnak is vége: "Ez soha nem is volt komoly dolog" - mondta egy forrás a People-nek.