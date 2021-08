Ördög Nóriék mozgalmas időszakot tudhatnak magukénak: a nyár elején felhúzott bisztrójuk hatalmas népszerűségnek örvend, olyannyira, hogy még a közelben lévő Strand Fesztiválra is kitelepültek. A műsorvezető a Life.hu-nak mesélt legújabb vállalkozásuk sikeréről, valamint arról, hogy vajon fényképésznek, műsorvezetőnek, vagy boltosnak készülnek-e a Nánási gyermekek.

"Ez a nyár izgalmasan alakult minden szempontból, maga az építkezés is eléggé izgalmasan alakult, de hát azóta, amióta elindultunk, nincs megállás, úgyhogy most két helyen, sőt, ha a Strand Fesztivált is hozzászámolom, akkor egyszerre három helyen vagyunk" - meséli Nóri.

A videóban a műsorvezető azt is elárulja, hogy gyermekei, Mici és Venci mivel szeretnének majd a jövőben foglalkozni.