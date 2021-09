Vannak olyan férfiak, akik a kor és az ősz haj ellenére ugyanolyan ellenállhatatlanok, mint fiatal korukban. Összegyűjtöttünk pár legendás színészt, akik nem csak színészi munkásságukkal, hanem sármjukkal is elvarázsoltak minket, és idősödő koruk ellenére a mai napig vonzó férfiak.

Richard Gere

Richard Gere-be akkor szeretett bele a világ, amikor a „Micsoda nő" című filmben rózsacsokorral mászott fel a tűzlépcsőn Julia Roberts-hez. A romantikus történet meghozta a világhírt a színész számára, aki, bár elmúlt már 70 éves, továbbra is elképesztően sármos. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy harmadik felesége 33 évvel fiatalabb nála. Richard Gere jó barátságot ápol a Dalai Lámával és gyakran szólal fel Tibet ügyében.

Al Pacino

Al Pacino a filmtörténelem egyik legmeghatározóbb alakja, aki a Keresztapa című filmtrilógiában nyújtott alakításával robbant be a köztudatba. A színészt örök agglegényként tartják számon, mivel sosem nősült meg. Bár a magánéletét soha nem teregette ki a nyilvánosság elé, annyit tudni, hogy gyengéd szálak fűzték Diana Keaton színésznőhöz, de szerelmük végül nem teljesedett be. Legtöbb kapcsolata rövid életű volt, a leghosszabb ideig Beverly D'Angelo színésznővel élt együtt, akitől ikrei is születtek.

Robert Redford

Robert Redford szőke hajával és kék szemeivel igazi szexszimbólumnak számított, az 1970-es években a világ legjóképűbb férfijának kiáltották ki. Számos népszerű filmben szerepelt, Oscar-díjat mégis rendezőként sikerült nyernie. Magánéletét illetően a hosszú kapcsolatok híve: 27 évig élt házasságban első feleségével, akitől négy gyermeke született, 1996 óta pedig Sibylle Szaggars német festőnővel él.

Harrison Ford

Harrison Fordról két dolog jut eszünkbe elsőre: Han Solo a Csillagok Háborújából és az Indiana Jones filmek. A sármos színészen nem fog a kor, még 79 évesen is aktívan forgat. Háromszor nősült, első két házasságából 2-2 gyermeke született. 2002 óta a nála 22 évvel fiatalabb Calista Flockharttal él együtt, akivel egy gyermeket fogadtak örökbe. A színész nemcsak sármos, hanem meglehetősen sokszínű személyiség: Indiana Jones szerepét követően aktívan támogatja a hivatalos régészeket, valamint magánpilóta-engedéllyel is rendelkezik és több repülőgépet is birtokol.

Robert De Niro

Robert De Niro Al Pacino-val együtt a Keresztapa című filmmel futott be, azóta pedig nincs megállás: a mai napig aktívan forgat. Különleges karaktere és sármja Hollywood egyik legmeghatározóbb színészévé tették, akiért mindig is bolondultak a nők. Két házasságából összesen négy gyermeke született, valamint örökbe fogadta első felesége lányát. A színész mindig igyekezett távol tartani magától a sajtót, ha mégis bevállalt egy interjút, szűkszavúan válaszolt. 2003-ban prosztatarákot diagnosztizáltak nála, de szerencsére teljesen felépült.

Liam Neeson

Liam Neeson az igazi akcióhős, aki tűzön-vízen át rohan elrabolt feleségéért és lányáért, s persze mindig ő kerül ki nyertesen a rosszfiúkkal vívott harcból. Férfias karaktere láttán sokan elgyengülünk, hisz ő az a tipikus jóképű férfi, aki megmenti a nőket a gonosztól. Lassan ő is betölti a 70. életévét, de ez egyáltalán nem látszik rajta. Manapság is rendületlenül forgat. A színész a Brit Birodalom Tisztje kitüntetést is átvehette II. Erzsébet királynőtől, de a magánéletében nem volt ilyen szerencséje. Felesége 2009-ben egy váratlan síbalesetben hunyt el, őt sajnos nem tudta megmenteni.

Kevin Costner

Kevin Costner, a híres testőr, aki még Whitney Houstonnal is összeszűrte a levet, persze szigorúan csak a mozivásznon. A jóképű színésznek döcögősen indult a színészi karrierje, a Farkasokkal táncoló című filmmel azonban a Legjobb film és a Legjobb rendező Oscar-díját is bezsebelhette. Kevin Costner hétszeres apuka: első és második házasságából is 3-3 gyermeke született, negyedik gyermeke pedig egy egyéjszakás kaland gyümölcseként jött a világra.