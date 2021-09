Hosszú ideig Szabó Zsófi és Fluor Tomi évődése tartotta lázban az embereket, hiszen folyamatosan nyilvános üzenetekkel bombázták egymást. Sokan szurkoltak azért, hogy összejöjjenek, de egyre valószínűbb, hogy nincsenek romantikus érzelmek köztük, és az egész felhajtást figyelemfelkeltésnek szánták az Álarcos énekes miatt, amiben együtt nyomoznak.

Nem is Fluor Tomi az egyetlen férfi, akivel összeboronálták Szabó Zsófit, ugyanis felröppentek pletykák arról is, hogy Shane Tusuppal jött össze a műsorvezető, ami egyre valószínűbb. Azon túl, hogy az edző nyíltan ömlesztette el dicsérő szavakkal Zsófit, még nála is töltötte az éjszakát.