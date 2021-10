Molnár Gusztáv és párja a Nyerő páros című adásban árulták el, hogy tavaly év végén összeházasodtak, és arról is őszintén beszéltek, hol tart most a kapcsolatuk.

Molnár Gusztávval kapcsolatban idén nyár végén több hír is szárnyra kelt. A színészt azzal vádolta meg volt párja, hogy bántalmazta gyermekét, ami miatt feljelentést is tett. Guszti szinte minden munkáját elvesztette, mióta ez az eset kiderült, most viszont a Nyerő párosban minden este láthatjuk őt, és szerelmét, Vivient.

A színész és párja ezúttal arról beszéltek társaiknak egy feladatban, hol tart most a kapcsolatuk, és mi történt velük az elmúlt másfél évben, mióta egy párt alkotnak.

"Azon kaptam magamat, hogy nincsenek kilátások, minden rossz, és irgalmatlan mennyiségű rosszat kapott tőlem a Vivi... Ott kellett volna hagynia..."

- sírta el magát a színész. Ezután Vivi elárulta, hogy szakember segítségét kérték, és az elmúlt fél évben nagyon sok érzelmet megéltek együtt.

"Én november 30-án megkértem a Vivi kezét, és december 5-én összeházasodtunk mi ketten, úgyhogy őt Molnár-Fazekas Viviennek hívják. Erről senki nem tud, még a szüleink se, és tök jó, hogy végre nem kell azt csinálnom, hogy erről nem beszélünk, végre nem kell úgy hívnom, hogy a kedvesem... Ő az én feleségem, aki kitartott mellettem"

- csuklott el Gusztáv hangja, aki megígérte, hogy ha véget ér a Nyerő páros, elviszi Vivit nászútra.