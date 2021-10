Idén szeptemberben robbant a hír, hogy Rúzsa Magdi hármasikrekkel várandós. A népszerű énekesnő és férje boldogsága határtalan volt, annál is inkább, mert az ikrek természetes úton fogantak meg. Magdinak azonban vigyáznia kell magára, a kicsik egészsége érdekében novemberben már be is kell feküdnie a körházba. Az énekesnő egy időre befejezte a koncertezést, legközelebb jövő nyáron lép újra színpara, a babák születése után fél évvel.

Szerencsére Magdi teljesen jól van és csak úgy ragyog a boldogságtól. Legújabb fotóján, melyet az Instagramra töltött fel, egy testre feszülő, virágos ruhában pózol. A kommentelők egyoldalúan megegyeztek abban, hogy gyönyörű kismama és most lesz igazán teljes az élete.