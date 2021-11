Ahogy arról korábban mi is írtunk, Agárdi Szilvi és szerelme, szeptemberben úgy döntöttek, külön utakon folytatják. A szakítás után az énekesnő arról nyilatkozott, hogy napi 50-60 üzenetet is kap, és szó szerint ostromolják a férfiak. Szilvi arról is mesélt, hogy sokan nincsenek tekintettel arra, hogy nem lát, ugyanis sokan fényképeket küldenek neki, ám akadnak, akik attól sem riadnak vissza, hogy a gyönyörű énekesnő anyukáját keressék fel.

"Gyakran írnak nekem férfiak, hogy ismerkednének, de anyu is sok üzenetet kap. Előfordul az is, hogy valahonnan megtudják a telefonszámát, majd felhívják"

– mesélte a Blikknek Szilvi.

"Anyu csalhatatlan érzékkel kiszűri, ki az, aki valóban engem szeretne megismerni, és ki akar csak az ismertségem miatt közel kerülni hozzám. Persze, az is előfordul, hogy valaki kerek-perec leírja, hogy zenész akar lenni, ezért szeretne találkozni velem.

Nemrég egy férfi odáig merészkedett, hogy már zaklatta anyut. Állandóan hívogatta, kénytelenek voltunk letiltani a számát"

Az énekesnő azt is elárulta a lapnak, hogy bár vágyik a szerelemre, nem akar egyik kapcsolatból a másikba rohanni, és most a pasik helyett inkább a karrierjére koncentrál.

"Most a karrieremre koncentrálok és persze arra, hogy lelkileg feldolgozzam: teljesen elveszítettem a látásomat. Nem könnyű azzal a tudattal élni, hogy reggel, amikor kinyitom a szemem, sötétséget látok, és ez az utolsó kép is elalvás előtt. Nehéz küzdelem ez, de bele kell törődni.