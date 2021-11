Október végén történt a tragikus forgatási baleset, amiben életét vesztette a tehetséges operatőr, Halyna Hutchins, és megsebesült a Rust című film rendezője, Joel Souza is. Az elmúlt napokban számtalan pletyka kelt szárnyra, amiket most igyekeznek sorban tisztázni a tragédia résztvevői.

Pár napja megszólalt a sokak által hibáztatott segédrendező, a fiatal fegyvermester, valamint a ravaszt meghúzó és a halálos lövéseket leadó színész, Alec Baldwin is. A szerencsétlen esetet követően most Baldwin felesége is szót kért. Hilaria elárulta, hogy Alecet iszonyatosan megviselte az eset és poszttraumás stresszben szenved kollégája véletlen lelövése óta.

Megtörte a csendet Alec Baldwin Egy az egybillióhoz az esélye egy olyan halálos balesetnek, mint ami a Rust című film új-mexikói forgatásán történt - Egy az egybillióhoz az esélye egy olyan halálos balesetnek, mint ami a Rust című film új-mexikói forgatásán történt - jelentette ki szombaton Alec Baldwin első ízben nyilatkozva a sajtónak a történtekről