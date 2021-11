A legendás brit együttes, a Queen egykori ikonikus frontembere, Freddie Mercury idén ősszel ünnepelte volna a 75. születésnapját. Az énekest azonban harminc évvel ezelőtt, 1991 novemberében elragadta az AIDS, emlékét viszont mai napig őrzik dalai és a róla készült gigasikerű film, a Bohém rapszódia.

Halálának évfordulójához, november 24-hez közeledve vették most elő egyik utolsó videóját, amiben egy rejtett üzenet is található. Az együttes Innuendo című albuma 1991-ben jelent meg, ezen található többek között a The Show Must Go On is, mely az egyik legismertebb slágerük. A lemez több dalához is forgatott klippet a csapat, ám akkor még nem tudták, hogy ezek lesznek az utolsók Freddie számára.

Az énekes azonban sejthette, hogy többször már nem fog kamera elé állni, ugyanis These Are the Days of Our Lives című szám videójában benne hagyott egy rejtett üzenetet. A klip végén az énekes egyenesen belenéz a kamerába, bele a rajongók szemébe és azt suttogja:

Még mindig szeretlek.

A szívszorító üzenet jelentését egykori zenésztársa, Brian May is megerősítette - írta meg a DailyStar.