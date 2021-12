Szabó Zsófi és Shane Tusup párkapcsolata hónapokon keresztül titok volt, majd december elején a nyilvánosság előtt is felvállalták szerelmüket. A köztük lévő kapcsolat komolyságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Shane nemrég bemutatta Zsófit az édesanyjának.

A pár nem is lehetne boldogabb, néhányan mégis már most párkapcsolatuk végét jósolják. Shane rá is játszik erre, miután időnként olyan félreérthető bejegyzéseket posztol, amikkel igazi lavinát indít el a lelkes kommentelők között:

"Soha nem veszítek. Vagy nyerek, vagy tanulok" - írta egy posztjához.

A hozzászólók egy része azonban nem csak az üzenet pozitív jellegét vélték felfedezni:

"Majd mikor vége lesz Zsófival, akkor nyersz? Vagy akkor is tanulsz? Melyiket vágyod?" - kérdezte valaki a kommentszekcióban.

Egy másik kommentelő viszont rögtön Shane védelmére kelt:

"Most kezdődött, miért kell már a végét látni? Ha vége is lesz, akkor nyert is (szerelmet) és tanult is (pl h milyen egy gyermekes családanyával lenni)."

Persze a jóslások sem várattak sokáig magukra, egy férfi azt állította, hogy képességeinek köszönhetően ő pontosan tudja, hogy 5-6 év múlva már nem lesz együtt a pár.

"Örülök, hogy nálad van a kristálybömb" - írta valaki a különleges képességekkel rendelkező jósnak.