A problémának két típusa van:

A centrális apnoé esetén az agy nem adja ki a légzési parancsot. Ez a típus az agyi keringészavaroknál, vagy szívbetegségeknél fordul elő. Gyakoribb az obstruktív apnoé, melynek során elzáródik a garat: az agy alvás közben parancsot ad ki, a mellkaskosár megemelkedik, a rekesz lemegy, így a levegő a garat elzáródása miatt nem jut be az alvó beteg tüdejébe.

Mivel mélyalvási fázisban az izmok ellazulnak, a garat elzáródhat alvás közben. A garatot széthúzó izmok lazasága miatt kisebb lesz a garat keresztmetszete, ezért, amikor ebben a kialakuló szűk keresztmetszetben a levegő felgyorsul, a szívóhatás összeszippantja a nyálkahártyát, és a garat elzáródik. Bizonyos fül-orr gégészeti problémák, mint amilyen például az orrpolip, vagy az orrsövényferdülés kimondottan kedveznek az állapot kialakulásának.

A túlysúly is probléma lehet

A betegségek mellett rizikófaktor lehet a jelentős túlsúly, de a rendszeres alkoholfogyasztás is növelheti az apnoé kialakulásának kockázatát, mivel a garatizmok ellazulását eredményezi. A túlzott alkoholfogyasztás okozta éjszakai horkolás miatt súlyosabb, hosszabban tartó apnoék jelentkezhetnek, ami miatt a beteg nehezebben ébred fel az éjszaka folyamán.

A kockázatot emeli a mélyharapás is - az alsó fogsor jóval hátrébb helyezkedik el, mint a felső-, de a dohányzás is kockázatot jelent, mivel a füst és a kátrány hatására a nyálkahártya beödémásodik, ami 1-2 milliméteres vastagodást is jelenthet. Ez nemcsak a horkolásnak kedvez, hanem a nyálkahártya összetapadása miatt kialakuló apnoénak is.

Az alvási apnoé megelőzése

A horkolás kialakulásának esélyét csökkenthetjük, ha lefekvés előtt nem iszunk alkoholt, nem veszünk be altatót. Szintén megelőzhetjük a probléma kialakulását, ha odafigyelünk a testsúlyunkra: fontos, hogy a testtömegindex ne legyen 30-nál magasabb, a legjobb, ha 25 körül tartjuk. Aki dohányosként szenved az apnoétól, a cigaretta elhagyásával segíthet a probléma megszüntetésében, illetve ha háton alvás helyett az oldalunkon fekszünk, azzal is megelőzhetjük a bajt.

Az alvási apnoé szövődményei

A betegség miatt akár a felére is csökkenhet a várható élettartam, ezért az apnoét mindenképpen kezelni kell. Különösen amiatt, mert ebben az állapotban gyakori az éjjel induló stroke és szívritmuszavar, illetve apnoé esetén éjszaka folyamatosan magas lehet a vérnyomás. Az éjjeli fulladás és alvászavar pedig már önmagában is gondot jelent, hiszen nappali kognitív zavarral jár, ami a figyelemben, memóriában és fáradékonyságban is mérhető. Ha az érintett kismama, rá külön oda kell figyelni, mert a nála fellépő alvási apnoé a magzatnál is oxigénhiányos állapotot idézhet elő.



