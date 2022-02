Mekhi Phifer

A népszerű színész a Vészhelyzet imádott dokija. Mekhi Phifer karrierje csúcsa a 2000-es évek elején volt, akkoriban jó kis vagyonra tett szert. De 2014-ben csődeljárás indult ellene, mert kiderült, hogy 1,3 millió dolláros tartozása van, így alig maradt 67 ezer dollárnyi pénze. A problémát az okozhatta, hogy havonta átlagosan 7500 dollárt keresett, de 11600 dollárt költött olyan dolgokra, mint saját fegyvergyűjteménye, vagy egy ágy, amit tetőtől talpig bőrből készítettek.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan anyagilag nem tudott talpra állni az összeomlása után. Vagyonának nagy részét állítólag egy londoni 4,6 millió dolláros lakásra költötte el, aminek bérleti díját nem tudta kifizetni. A Bajos csajok után is benne volt a levegőben, hogy igazi, felnőtt filmcsillaggá válhat, de Lindsay nem vette komolyan a dolgot, és eljátszotta a lahetőséget. 2018-ban körülbelül 800 ezer dollárnyi vagyon boldog birtokosa volt, ami számunkra egy igazán szép összeg lehet, azonban ez egy olyan színésznőnek, aki csúcskorszakában hét és félmillió dollárt kapott egy-egy filmszerepért, alamizsna. Lohan nagyon sok pénzt költött a saját ruhamárkájára, a hét szinte minden napját szórakozóhelyeken töltötte, és bevallottan drogokra ment el 5000 dollárja. A rehabokról és az ügyvédekről, akik megpróbálták őt megmenteni a baklövésektől, ne is beszéljünk; de rendszeresen elmaradt az adófizetéssel is.

Nicolas Cage

Az amerikai filmcsillag szekere a Las Vegas, végállomás után kezdett el beindulni, és pár év leforgása alatt Hollywood legjobban kereső filmcsillagai közé került. Volt olyan éve, amikor tizenkét hónap leforgása alatt megkeresett negyvenmillió dollárt, és csak filmes szerepekből 1996 és 2011 között 150 millió dollárt keresett. Dőlt a pénz, azonban Cage kiengedte a kezei közül, hiszen elkezdte egészen elképesztő őrültségekre költeni. Vett magának saját cápát, polipot, aligátort. Persze ezek csak a költései kisebbik részét tették ki. A nagyobbikat a luxus sportkocsik és egy saját magánrepülőgép jelentette. 2004 nyarán összesen 30 motorkerékpár és 50 autó tulajdonosa volt.

Wesley Snipes

Wesley Snipes a kilencvenes évek egyik legjobban fizetett akciósztárja volt, aki 1999 és 2004 között 40 millió dollárt keresett, viszont nem volt becsületes adófizető. Wesley állítólag egy olyan könyvelővel és egy olyan pénzügyi tanácsadó céggel szerződött le, akik azt javasolták neki, hogy kerülje meg az adófizetést, ő pedig ezzel a vesztébe rohant. Az amerikai NAV, az IRS azonban nem felejtette el ezt számon kérni a színésztől, és hétmillió dollárt követeltek rajta amiatt, hogy 1999 és 2001 között „elfelejtett" adózni. Snipes végül nem úszta meg a büntetést: 2010-ben három év börtönt kapott adócsalás miatt, és ez nyilván a karrierjének a legkevésbé sem tett jót. Az egyetlen vigasza talán az volt, hogy a könyvelője és a tanácsadója még nála is súlyosabb börtönbüntetést kapott.

Robert Pattinson

A sármos vámpírnak is voltak anyagi gondjai a Twilight forgatása után, ugyanis később csak jóval alacsonyabb gázsival járó szerepeket kapott. Amíg felkapott színész volt, nem igazán ügyelt arra, milyen mértékben ürül a bankszámlája, hiszen teljesen hatalmába kerítette az ingatlanvásárlási láz: a világ számos pontján vett magának luxuslakást vagy pompás villát. Bár Robert Pattinson bevétele már nem volt olyan mesés, mint korábban, a kedvenc hobbiját, amely a költekezés volt, meghagyta, így szép lassan meg kellett válnia a lakásaitól, sőt azért, hogy törleszteni tudja a hitelét. Később mindenféle felkérést elvállalt, köztük a Dior divatcégét is, hogy egy férfiparfüm arca legyen.

