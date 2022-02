A 70'-es évek közepén a Szovjetunió minisztertanácsa megálmodta a csernobili atomerőmű tervezetét. A legelső tervek már 1969-ben megszülettek, de az építkezés csak a következő évben kezdődhetett el. A város 1972-ben, a közeli Pripjaty folyóról kapta nevét. Először a legközelebbi városrészek készültek el (diákszálló, adminisztrációs épületek), ahol főként azok a fiatalok és családok éltek, akik az atomerőműben dolgoztak. A pripjatyi lakosság átlagéletkora 25-26 év volt. Mégis, tizennégy évvel később a város egészét evakuálni kellett.

1986.04.26.

A Csernobilban történt atomerőmű-baleset nemcsak Ukrajnára, hanem az egész Szovjetunióra végzetes csapást mért. 1986.04.26-án felrobbant a Lenin Atomerőmű 4-es reaktora. A kezelőszemélyzet hibát hibára halmozott, ami nem csoda, hiszen előlük is elhallgattak számos fontos információt. A 4-es blokkban így xenon termelődött, ami gőzrobbanáshoz vezetett.

A kormány először el akarta tussolni a történteket, majd belátták, hogy ezt nem tehetik meg a lakossággal. A robbanás után, csak 36 órával később evakuálták az atomerőmű 30 km-es körzetét. Délután 4-5 óra magasságában kiürítették Pripjaty teljes, közel ötvenezerfős lakosságát. Az emberek abban hittek, hogy egy nap visszakaphatják otthonaikat, de sosem tértek vissza a tiltott zónába.

Néhány érdekesség Pripjatyról

Mi történt Indiában?

A csernobili katasztrófához hasonlóan Indiában is történt egy hasonló súlyosságú eset. A katasztrófa Bhopalban történt még 1984-ben. Egy rovarirtó szereket gyártó cég egysége súlyosan mérgező gázt bocsátott a levegőbe. A 40 tonnányi metil-izocianát nevű anyag negyven négyzetkilométernyi területen terjedt el. A lakosság már csak annyit érzékelt, hogy alig kapnak levegőt. A további tünetek között volt a szemirritáció, a légszomj, de még a hányás is. A helyzet súlyosságát fokozta, hogy a helyi orvosok sem tudták kezelni a betegeket. Az eset következtében több ezer ember hunyt el.

A szellemvárosból turistalátványosság lett

A 2019-ben debütált ikonikus sorozat készítői mindent megtettek annak érdekében, hogy a nézők akár előzetes ismeretek nélkül is átérezzék a tragédia súlyát. Bár a város lakatlan, ettől még a kíváncsi, kalandos kedvű turisták és influenszerek megtalálják a módját annak, hogy a városba látogassanak. Ha az Instagramon rákeresünk, akkor látható, hogy a szellemvárosból már több mint 100 000 ember posztolt. Az eseményeket feldolgozó sorozat egyik főszereplője is óva inti a kíváncsiskodókat, számos cég mégis turistautakat szervez a helyszínre.

Meddig ért el a sugárzás hatása?

A legsúlyosabban érintett országok Ukrajna, Oroszország és Fehéroroszország volt, ahova elért a szennyezés 63%-a. Sőt, ezeken a térségeken a mai napig is komoly anyagi költségeket jelent az áldozatok egészségügyi ellátása, valamint a környezet tisztítása. Arra nincs pontos adat, hogy hány emberi életet követelt a robbanás, hiszen a különböző szövődményekben a mai napig is rengetegen szenvednek. Kevesen tudják, de korábban még Írországban is hullott olyan csapadék, amely radioaktív anyaggal volt szennyezett.