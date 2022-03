A hivatalos neve Herkules.Reginald Kenneth David néven született 1947. március 25-én, London külvárosában. Az Elton John művésznevet a zenei karrierje beinduláskor vette fel, a két felét Elton Dean és Long John Baldry neveiből összeállítva, akik társai voltak élete első zenekarában, a Bluesology-ban. 1972-ben pedig hivatalosan is megváltoztatta a nevét Elton Johnra, sőt ekkor még kiegészítette egy Hercules középső névvel is. A Herculest nem az antik mitológiai alak után választotta, hanem a Steptoe and Son című brit vígjátéksorozatban szereplő, Hercules nevű ló miatt.

Csodagyereknek számított.Már négyévesen tudott zongorázni, és 11 évesen ösztöndíjjal felvették a Királyi Zeneakadémiára. Komolyzenei tanulmányait végül nem fejezte be, mert elcsábította a popsztárkarrier.

Az ikonja miatt hord szemüveget.Az egyik példaképét, Buddy Holly rock and roll sztárt utánozva kezdett el szemüveget hordani, majd idővel annyira elromlott a látása, hogy már amiatt is szüksége van rá. A fejfedők terén pont fordított folyamat játszódott le: a korai kopaszodása miatt lépett fel egyre gyakrabban mindenféle kalapokban és sapkákban, és ez olyannyira védjegyévé lett, hogy akkor is megtartotta, amikor a hajbeültetése miatt már nem volt mit takargatni.

Újsághirdetésen keresztül találta meg élete partnerét.Húszévesen, újsághirdetésen keresztül ismerkedett meg Bernie Taupinnal, aki azóta is az állandó szerzőtársa, ők ketten minden idők egyik legsikeresebb párosát alkotják a zenei életben.

Nővel is élt házasságban.Noha manapság már mindenki úgy ismeri Elton Johnt, mint a világ egyik leghíresebb, nyíltan meleg sztárját, de fiatalabb korában sokat küzdött szexuális orientációjának elfogadásával. 1976-ban még azt vallotta egy interjúban, hogy biszexuális, sőt, a nyolcvanas években négy évig nővel élt házasságban. Végül ennek a kapcsolatnak a kudarca döbbentette rá, hogy valójában mindig is a férfiakhoz vonzódott, és ezt aztán az egész világ előtt is felvállalta egy olyan korszakban, amikor ez még könnyen a karrierje végét is jelenthette volna. A házasságtól pedig nem ment el a kedve: 2005 óta a filmes David Furnish a férje.

A bulimiát és a drogokat is legyőzte.Számos egészségügyi és mentális problémával is megküzdött az évtizedek alatt. Epilepsziában szenved, drogfüggő és alkoholista is volt, de a bulimia is megkeserítette az életét. Több mint 20 éve pacemakerrel éli az életét egy szívprobléma miatt, és a hangszálait is többször műteni kellett.

A világon ő tett az egyik legtöbbet az AIDS felszámolásáért.1992-ben úgy döntött, hogy a slágereiből származó összes bevételt az AIDS-szel foglalkozó jótékonysági szervezeteknek adományozza, majd megalakította a saját Elton John AIDS Alapítványát. Ez az alapítvány az azóta eltelt időben a betegség ellen küzdő egyik legfontosabb és legnagyobb civil szervezetté vált a világon.

Oscar-díjas lovagot tisztelhetünk a személyében.Már kétszer is elnyerte a legrangosabb filmes díjat, mindkétszer a legjobb betétdal kategóriában. 1995-ben ez az Oroszlánkirály, 2020-ban pedig az ő életéből készült Rocketman című filmek révén sikerült. Utóbbit már lovagként vehette át, hiszen az angol királynő a kilencvenes évek végén ebben az elismerésben részesítette. A hivatalos neve így már Sir Elton Hercules John.

Övé Anglia egyik legpatinásabb fociklubja.Hatalmas focirajongó, és már 1976-ban megvette a patinás Watford Football Clubot. A nyolcvanas években egyszer eladta az egyesületet, de elnökként akkor is maradt náluk. A kilencvenes évek óta pedig újra ő az egyik fő részvényese és örökös elnöke a jelenleg is az élvonalban szereplő Watfordnak.

Nincs mobilja.Közismerten irtózik a modern technikától, és mobiltelefonja sincs. Csak egy tablet szokott nála lenni turnézás közben, és az is csak azért, hogy Facetime-on beszélgethessen rajta az otthon maradt családjával.

