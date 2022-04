Brunner Mártát a kilencvenes években a Mindent vagy semmit! című televíziós vetélkedőműsor háziasszonyaként ismerte meg az ország, azonban sok éve visszavonult a televíziózástól, és színházi színészként láthatja csak a közönség. A Palikék Világa by Manna Hová tűnt? című műsorában Márta elmondta, hogy a színpad mellett a másik nagy szerelmet a lovak jelentik számára, otthonában, Sóskúton egy lovardát is üzemeltetnek férjével, Ács Bálinttal.

Sok-sok éve nem szerepel a tévéképernyőn Brunner Márta, de a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában elmesélte, hogy színházi színésznőként mindig is aktív volt.

„Egy színésznő nem érzi azt, hogy eltűnt, mert mondjuk aktívan szerepel színházakban, ahol átlagosan ugyan csak 500-200-100 ember látja, de folyamatosan találkozik a közönséggel. Nyilván a tévé képernyője nagyobb nyilvánosságot jelent, de onnan már nagyon rég eltűntem. Azóta felnőtt egy generáció... De én akkor is, amikor aktívan televízióztam, közben színésznő voltam, és most is, így én nem érzékelem ezt az eltűnést. Az Újszínházban játszom idestova 10 éve, előtte a székesfehérvári Vörösmarty Színháznak voltam 14 évig a tagja. Régóta kettős életet élek, van egy kis lovardánk, lovakkal, lovasokkal, gyerekekkel, és lovastáborokkal Sóskúton. A színház és a lovak világában próbálom keresni az egyensúlyt, hogy mindenhol eleget tegyek és eleget legyek" – árulta el Márta, aki a forgatásra is épp egy próbáról érkezett.

A színésznő mesélt a lovak iránt érzett szeretetéről, arról, hogy ha kell, bármilyen fizikai munkát elvégez saját lovardájában. Rengeteg állatot tartanak, köztük egy Mary nevű kakast is, és ha úgy adódik, akkor a csirkéhez is állatorvost hív, soha nem vágna le egyet sem.

Márta azt is elárulta, hogy mindenáron nem akar a médiában szerepelni, férjével sok felkérést utasítottak vissza, de ezt nem bánja, mert úgy gondolja, hogy minden, amiben szerepelt, és amit tett, arra büszkén tekint vissza. A színésznő arról is mesélt, hogy fiatalkorában sok színházi munkától azért esett el, mert a televízióban is szerepelt.

„A 90-es években az, hogy egy színésznő egy kvízműsorban szerepel, nem volt elfogadott" – magyarázta Brunner Márta, akit a rengeteg előítélet nagyon rosszul érintett, de úgy érzi, azért sokat köszönhet is a televíziónak. Mártát az idősebb korosztály képviselői még mindig felismerik az utcán.